Daniel Alves veut participer à la Coupe du Monde 2022

Présenté par sa nouvelle équipe de Sao Paulo mardi, le chevronné défenseur a affirmé que le Mondial 2022 faisait partie de ses objectifs.

De retour dans son pays, Dani Alves veut écrire l'histoire avec Sao Paulo et l'ancien parisien a réitéré son désir de jouer pour le lors de la Coupe du Monde 2022.

Alves, 36 ans, a signé avec le club paulista jusqu'à la fin de 2022, validant ainsi son retour au pays dix-sept ans après avoir quitté son club formateur de Bahia. Un accueil magnifique lui a d'ailleurs été réservé.

Le défenseur, qui était lié en contacts avec plusieurs clubs européens, a déclaré qu'il souhaitait avant tout laisser son empreinte au sein de cette prestigieuse formation brésilienne. "Je suis venu ici à Sao Paulo pour travailler. Je ne suis pas venu terminer ma carrière, a-t-il lâché lors de la conférence de presse de présentation. J'ai encore beaucoup d'objectifs devant moi, et l'un d'entre eux est de marquer l'histoire avec Sao Paulo."

Alves a vécu 17 saisons très riches et remplies de trophées en Europe. En , il a, par exemple, récolté six titres de champion et trois Ligue des Champions avec Barcelone, avant de remporter les championnats nationaux avec la et le .

"J'avais besoin d'un club qui croit en moi"

Revenu sur les motifs de son choix, Alves - qui a déclaré ne pas avoir parlé à l'entraîneur brésilien Tite avant de prendre sa décision - a indiqué que son transfert est aussi fait en vue de la Coupe du Monde au . "J'ai besoin de la solidité du projet. J'ai besoin d'une stabilité sportive, car j'ai mes objectifs devant moi, a-t-il répété. Je dois construire cette histoire en sachant toutes les difficultés que cela implique : de retour au Brésil, tout ce qui tourne au tour de mon nom, tout ce que les gens attendent de moi. Mais mes rêves sont plus grands que toutes les difficultés qui pourraient survenir. J'insiste encore une fois sur le fait que mon objectif est d'essayer de disputer la 2022. Et cela signifie être dans un club qui me donne cette possibilité, fait un pari sur moi et croit en mon professionnalisme et mon histoire dans le football. Une histoire construite avec beaucoup de sacrifices et d'efforts et avec beaucoup de résultats aussi."

Alves aura 39 ans au moment du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022, et d'ici là il va donc tenter d'aider Sao Paulo à se redresser dans le championnat brésllien. Le club deux fois champion d'Amsud a 11 points de retard sur le leader du classement, Santos, et son rival régional compte de plus un match en moins.

Alves et consorts auront la possibilité de réduire cet écart samedi lorsque que les deux clubs s'affronteront dans un duel décisif en championnat.