Daniel Alves se paie le Barça après son départ

Le défenseur brésilien Daniel Alves a tenu des propos très critiques envers le FC Barcelone, le club qu’il vient à peine de quitter.

Dani Alves est déçu de la façon dont son départ du FC Barcelone a été géré et s'en prend à la gestion quotidienne du club, affirmant que ceux qui sont au pouvoir "ne se soucient pas des gens qui ont fait l'histoire".

Le chevronné latéral brésilien est revenu au Camp Nou pour un deuxième séjour à la fin de l'année dernière, mais il est à nouveau libre après n'avoir fait que 17 apparitions pour l’équipe de Xavi. Il a apprécié chaque minute de son séjour en Catalogne, mais estime que son départ aurait pu être mieux communiqué et qu'il y a beaucoup de travail à faire sur et en dehors du terrain pour que le cador espagnol retrouve sa place au sommet du football espagnol et européen.

Le FC Barcelone a-t-il fait le bon choix en libérant Dani Alves ?

L’ancien parisien ne devait être qu'une option à court terme pour son ancien coéquipier Xavi et n'a aucun problème à laisser sa place à la nouvelle génération. « Je ne suis pas parti triste. Je suis parti heureux d'être revenu à Barcelone. J'ai rêvé pendant cinq ans de vivre ce deuxième moment. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est la façon dont mon départ a été géré », a-t-il révélé.

« Depuis mon arrivée, j'ai été très clair sur le fait que je n'étais plus un gars de 20 ans et que je voulais que les choses soient faites de manière frontale, sans cacher les choses, a-t-il poursuivi. Mais ce club a failli ces dernières années. Barcelone ne se soucie pas des personnes qui ont marqué l'histoire du club ».

"En tant que culé, je voudrais que Barcelone fasse les choses différemment. Je ne parle pas de moi car ma situation était un autre scénario. Je suis éternellement reconnaissant à Xavi et au président de m'avoir fait revenir. J'ai trouvé un club plein de jeunes gens avec des idées incroyables sur le terrain. Mais il doit améliorer le travail en dehors du terrain. L'état d'esprit est totalement opposé à celui que nous avons construit il y a quelques années. Tout ce qui se passe sur le terrain est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Je soutiens Barcelone pour qu'il revienne au sommet, mais c'est super compliqué. Le football est plus équilibré, c'est un jeu collectif. Et cela a été laissé de côté au club", a-t-il conclu.