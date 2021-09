Daniel Alves quitte Sao Paulo

Le chevronné défenseur brésilien a délaissé son club de Sao Paulo en raison d’un litige concernant son salaire.

Daniel Alves n’appartient plus à l’équipe brésilienne de Sao Paulo. Au bout de deux années passées au club, son contrat a été résilié en raison d'un différend au sujet de sa rémunération.

Le joueur en activité qui compte le plus de trophées à son palmarès avait un contrat qui courait jusqu’en 2022. Les choses se sont compliquées entre les deux parties plus tôt cette semaine car l'ancien arrière droit de Barcelone n'avait pas été payé en totalité au cours des deux dernières saisons et il lui était toujours dû 3 millions d'euros selon les révélations faites par le Daily Mail.

L'article continue ci-dessous

Daniel Alves n’est pas à court de convoitises

Le club brésilien a déclaré que bien que certains paiements aient été effectués en retard, les dettes ont maintenant été entièrement réglées et ils ont maintenant retiré Alves de leur effectif.

Le Boca Juniors, River Plate, la MLS et des équipes de Moyen-Orient ont tous été mentionnés comme de possibles destinations pour l’ancien joueur du PSG.

A 38 ans, Daniel Alves n’a pas encore l’intention de raccrocher les crampons. Son objectif est de pouvoir participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La troisième de sa carrière. Il avait raté celle de 2018 en Russie. L’été dernier, il faisait pour rappel partie de la sélection auriverde championne olympique à Tokyo.