Dani Alves : "Neymar a une sensibilité d'enfant"

Ancien partenaire de Neymar au Paris Saint-Germain ainsi qu'au FC Barcelone, le Brésilien Dani Alves s'est exprimé au sujet de son compatriote.

Ancien partenaire de Neymar au ainsi qu'au , le Brésilien Dani Alves est très proche de son compatriote brésilien. Si leur amitié dépasse le simple cadre du football, le joueur de Sao Paulo fait aussi office de mentor pour le numéro 10 du PSG, n'étant jamais le dernier à lui donner quelques précieux conseils afin qu'il réalise une carrière à la hauteur de son talent largement au dessus de la moyenne.

Dans une interview accordée à SporTV, le latéral droit s'est de nouveau exprimé au sujet de Neymar. "Parfois, pour ne pas provoquer certaines réactions, il se met en retrait. Malgré ce que les gens pensent, Neymar a une sensibilité d'enfant. C'est une personne très sensible. Il est touché par beaucoup de choses, parfois injustes. Je l'encourage à prendre position, à s'exprimer quand on dit des choses fausses sur lui. Le Neymar joueur de la Seleção, les gens ne le respectent pas", a estimé le Brésilien.

"Les gens doivent comprendre qui est Neymar"

"Il est le joueur le plus important du et l'un des plus importants du football mondial, ajoute Alves. Il doit prendre position, parce qu'il est dans une situation où il doit le faire. Les gens doivent comprendre qui est Neymar, comment il pense et doivent apprendre à le respecter", a aussi ajouté Dani Alves, qui estime que, de par son statut, Neymar a aussi quelques responsabilités dépassant la simple fonction de joueur de football.

"Neymar a des responsabilités à partir du moment où il commence à être une référence pour les enfants, pour d'autres joueurs. Quand vous avez cette responsabilité, vous ne pouvez pas les décevoir. Alors vous devez prendre position". Le message est passé, reste à savoir si ces conseils seront appliqués.