Dani Alves aux anges après son but marqué avec le Barça

Daniel Alves est entré dans l'histoire du FC Barcelone après avoir marqué lors de la victoire 4-2 de dimanche contre l'Atlético de Madrid.

Le latéral droit du FC Barcelone, avec son but contre l'Atlético au Camp Nou, est devenu le footballeur le plus âgé de l'histoire du club à marquer.

Le Brésilien a signé sa réalisation à l'âge de 38 ans et 276 jours et a ainsi dépassé Joan Segarra, qui avait marqué contre le Real Betis lors de la saison 1963-64 à l'âge de 36 ans et 162 jours.

« Je récolte ce que j’ai semé durant ma carrière »

Alves a été expulsé plus tard, mais ce rouge n’a pas altéré sa joie et le sentiment du devoir accompli. Au coup de sifflet final, il s’est dit extrêmement heureux et fier de sa performance.

Il a déclaré : "Je le savais, oui. Je pense que je suis à mon meilleur niveau émotionnel et footballistique. Je pense que je récolte ce que j'ai semé tout au long de ma carrière, en prenant soin de ma santé, etc...".

« L'âge n'est qu'un chiffre quand on se donne à 200 % et qu'on respecte ce qu'on fait. Avant le match, j'étais très, très, très, très nerveux, comme le premier jour. J'avais froid au ventre et je me suis demandé ce qui se passait. Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez toujours vivre des choses », a ajouté l’ancien parisien.