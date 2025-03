Danemark - Portugal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Portugal se déplace au Danemark pour le quart aller de la Ligue des Nations. La Seleção veut s'imposer face à une équipe danoise solide à domicile.

Le Portugal se déplace à Copenhague ce jeudi pour y affronter le Danemark en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Déjà vainqueurs de cette compétition en 2019, les hommes de Roberto Martínez rêvent d’un second sacre, mais avant cela, il faudra franchir cet obstacle danois et s’offrir une place en demi-finale face à l’Italie ou l’Allemagne.

Un Portugal favori, mais en quête de constance à l’extérieur

Depuis son élimination en quart de finale de l’Euro 2024 contre la France, la Seleção a su rebondir. Premiers de leur groupe avec quatre victoires et deux nuls, les Portugais ont terminé avec six points d’avance sur la Croatie, affirmant ainsi leur domination en phase de groupes.

Pourtant, tout n’a pas été parfait. Leur dernier match officiel, un 1-1 contre la Croatie, n’avait plus d’enjeu, et leur victoire 5-1 face à la Pologne, bien que spectaculaire, n’avait pris forme qu’après l’heure de jeu. De plus, les performances à l’extérieur sur la dernière année restent mitigées : seulement deux victoires en six déplacements, avec des difficultés à se montrer efficaces offensivement (trois matchs sans marquer).

Néanmoins, les chiffres face au Danemark sont rassurants : quatre victoires lors des cinq dernières confrontations, dont les deux dernières sur le score de 1-0 lors des qualifications pour l’Euro 2016.

Getty Images

Le Danemark veut déjouer les pronostics

En face, le Danemark aborde cette rencontre avec moins de certitudes. Après une élimination en huitièmes de finale de l’Euro contre l’Allemagne, la sélection scandinave a décroché sa place en quart de Ligue des Nations en terminant deuxième de son groupe derrière l’Espagne, avec un bilan mitigé (2 victoires, 2 nuls, 2 défaites).

L’arrivée de Brian Riemer à la tête de la sélection en octobre dernier n’a pas encore eu l’effet escompté. Toujours en quête de son premier succès, le technicien danois a débuté par une défaite 2-1 contre l’Espagne, suivie d’un match nul face à la Serbie (0-0).

Les Danois pourront toutefois s’appuyer sur leur solidité à domicile : une seule défaite lors des 15 derniers matchs à Copenhague.

Un premier round crucial avant le retour au Portugal

Avec une équipe plus expérimentée et une dynamique plus rassurante, le Portugal aborde ce duel en favori. Mais face à une équipe danoise difficile à manœuvrer à domicile, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers devront être efficaces pour prendre une option avant le match retour.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails de diffusion en streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Danemark - Portugal ?

La rencontre entre le Danemark et le Portugal, prévue ce jeudi 20 mars à partir de 20h45, est diffusée sur la chaine L'Equipe. Il vous sera possible de visionner le match en streaming via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

A l'étranger, plusieurs chaines diffusent cette partie. En Belgique c'est disponible sur DAZN. La chaine roumaine Digi Sport et la néerlandaise Ziggo Sport diffusent également. Le groupe portugais Sports TV proposent aussi cet évènement (Sports TV 2) ainsi que RTP 1. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous aurez peut-être besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

Le match se jouera au Parken Stadium jeudi, avec un coup d'envoi à 20h45 heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe du Danemark

Le sélectionneur danois Brian Riemer devra composer sans plusieurs cadres pour ce quart de finale aller. Le capitaine Pierre-Emile Højbjerg et Mads Roerslev ont dû déclarer forfait sur blessure, tandis que Kasper Dolberg, Alexander Bah et Matt O'Riley ne sont également pas disponibles.

Malgré ces absences, Riemer devrait reconduire son 4-3-3, utilisé lors de ses deux premiers matchs à la tête de la sélection. En défense, Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Jannik Vestergaard et Joakim Mæhle ou Patrick Dorgu sont pressentis pour former la ligne arrière.

Au milieu, Christian Eriksen pourrait honorer sa 141e sélection, accompagné de Christian Nørgaard et Morten Hjulmand. En attaque, l’attaquant de l’AS Monaco, Mika Biereth, impressionnant avec 11 buts en 12 matchs depuis son arrivée en janvier, pourrait fêter sa première sélection avec le Danemark, à moins que Rasmus Højlund ne soit préféré pour occuper la pointe de l’attaque.

Infos de l'équipe du Portugal

À 40 ans, Cristiano Ronaldo s’apprête à honorer sa 218e sélection sous le maillot du Portugal. L’attaquant d’Al-Nassr devrait être accompagné en attaque par Pedro Neto et Rafael Leão, bien que le jeune Geovany Quenda, ailier de 17 ans promis à Chelsea après son transfert en provenance du Sporting, soit également une option pour Roberto Martínez.

Au milieu de terrain, Bruno Fernandes, suspendu lors du dernier rassemblement, fait son retour et devrait être titulaire pour dicter le jeu portugais. En défense, Rúben Dias et Diogo Dalot, tous deux évoluant en Premier League, sont pressentis pour débuter.

Avec un effectif solide et expérimenté, le Portugal a toutes les cartes en main pour faire un pas vers les demi-finales dès ce match aller au Parken Stadium.

La forme des deux équipes

Précédentes confrontations