Danemark - Kasper Hjulmand : "Nous allons encore tout donner"

Fidèle à ses principes, le Danemark va encore jouer crânement sa chance ce samedi soir, face à la République Tchèque, en quart de finale de l'Euro.

Kasper Hjulmand avait exprimé sa gratitude envers les supporters danois après leur victoire en huitièmes de finale contre le Pays de Galles, affirmant que leur amour pour Christian Eriksen avait "donné des ailes" à son équipe. Le Danemark s'était qualifié pour les quarts de finale en battant largement le Pays de Galles (4-0) à Amsterdam.

"Quand Christian s'est effondré, tout a changé pour moi. C'était soudain une situation totalement différente. Nous avions besoin d'amour et de soutien et cela nous a donné des ailes", avait-t-il expliqué après la qualification largement méritée de l'équipe qui s'affirme au fil des matches comme la très belle surprise de cet Euro 2020.

"Nous allons jouer en pensant à Christian Eriksen"

Ce samedi, le Danemark a l'occasion de valider son ticket pour le dernier carré de la compétition. Opposés à la République Tchèque en quart de finale, les Danois vont encore une fois jouer crânement leur chance et attaquer sans compter, comme l'a promis le sélectionneur en conférence de presse d'avant-match, vendredi après-midi.



"Je ne peux pas dire si, par rapport aux autres équipes, nous jouons avec plus de liberté. Mais ce que je peux dire, c'est que nous jouons sans peur, et c'est le plus important. (...) Nous allons jouer vers l'avant, nous allons défendre avec de la vitesse. Nous allons tout donner pour les supporters danois" , a ainsi promis Kasper Hjulmand.



"Et encore une fois, nous allons jouer en pensant à Christian Eriksen. Il est toujours le cœur de cette équipe. Pour lui, et sans peur, nous allons encore tout donner" , a ensuite ajouté le technicien. Pour rappel, Christian Eriksen avait été réanimé sur le terrain face à la Finlande avant d'être transporté à l'hôpital, où il est resté en observation pendant six jours après avoir été déclaré dans un état physique stable. Sans lui, le Danemark se débrouille à merveille. Mieux, il impressionne. À confirmer ce soir !