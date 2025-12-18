Curry, Mini Cooper et tacles glissés : N'Golo Kanté, l'anti-star qui a mis le monde à ses pieds

L'histoire résume à elle seule le personnage. Nous sommes un samedi soir de septembre 2018. Chelsea vient de battre Cardiff, mais N'Golo Kanté a un problème logistique : il a raté son Eurostar pour Paris. Plutôt que d'appeler un chauffeur privé ou de réserver une suite de luxe, le Français cherche une mosquée à King's Cross pour la prière du soir. C'est là qu'un supporter d'Arsenal, Badlur Rahman Jalil, ose l'impensable : il l'invite à dîner chez lui. La plupart des stars de Premier League auraient poliment décliné, invoquant la sécurité ou la fatigue. Kanté, lui, accepte avec son éternel sourire.

La soirée est surréaliste : le champion du monde partage un curry au poulet (régime protéiné oblige), bat tout le monde à FIFA et regarde Match of the Day sur le canapé du salon. « Je n'en reviens pas de son humilité », témoignera plus tard l'hôte à la BBC. « Pour moi, c'est un modèle en tant que musulman et un exemple de bon être humain. » Cette anecdote n'est pas une exception, c'est la norme dans la vie de N'Golo Kanté.

De ramasseur d'ordures à la Ligue 2 : le parcours du combattant

Avant de devenir la coqueluche de Londres, Kanté a dû se battre contre les préjugés et la fatalité. À Rueil-Malmaison, le jeune N'Golo, 1m20 au garrot, disparaissait presque sous la table. Pierre Ville, son éducateur à Suresnes, se souvient d'un gamin qui « ne jouait pas pour lui, mais pour l'équipe ». Pourtant, ce sourire cachait une tragédie : orphelin de père à 11 ans, Kanté a dû aider sa mère en ramassant des ordures pour gagner quelques pièces. Le football était son échappatoire, mais les portes restaient fermées. PSG, Rennes, Lorient, Clairefontaine... tous l'ont recalé. Le verdict était toujours le même : « Trop petit, pas assez spectaculaire. »

Il a fallu attendre Boulogne-sur-Mer, en cinquième division, pour qu'un œil averti, celui de Georges Tournay, décèle le diamant brut. « Il m'a brûlé les yeux », raconte le coach, bluffé par un test physique où Kanté continuait de courir alors que les autres s'étaient effondrés. Passé pro à 21 ans, Kanté a ensuite gravi les échelons à une vitesse folle : Caen, la montée en Ligue 1, et ce titre honorifique de meilleur récupérateur d'Europe qui a fini par traverser la Manche.

"70% de la Terre est couverte par l'eau, le reste par Kanté"

Son arrivée à Leicester est un autre chapitre de sa légende. Steve Walsh, le recruteur des Foxes, a dû harceler Claudio Ranieri pour qu'il signe ce petit Français inconnu. « Kanté, Kanté, Kanté », lui murmurait-il à chaque entraînement. Lors de son premier jour, ses coéquipiers ont cru qu'il s'agissait d'un stagiaire venu faire un essai. Quelques mois plus plus tard, ils étaient champions d'Angleterre. Kanté ne tacle pas, il "vole" les ballons dans les pieds adverses, transformant le terrain en son jardin privé.

La maxime des fans de Leicester est devenue culte : « 70% de la Terre est couverte par l'eau, le reste par N'Golo Kanté. » Transféré à Chelsea, il récidive en gagnant la Premier League back-to-back. Eden Hazard résumera le sentiment général : « J'ai l'impression de jouer avec des jumeaux. Je le vois à gauche, je me retourne, il est à droite. » Champion d'Angleterre, d'Europe, et du Monde, Kanté a tout raflé en courant partout, sauf vers les projecteurs.

Getty Images'

Kanté est également apprécié par ses coéquipiers à SM Caen

Mini Cooper et boîte de chocolats : l'humilité en étendard

Ce qui fascine chez Kanté, c'est ce décalage total avec les codes du footballeur moderne. Là où d'autres collectionnent les supercars, lui roule en Mini Cooper d'occasion. Felipe Saad, son ancien coéquipier à Caen, raconte une scène touchante : invité à l'anniversaire du Brésilien dans un restaurant, Kanté est arrivé tout gêné avec une boîte de chocolats, s'excusant de ne pas savoir quoi offrir car « il n'avait jamais été invité à une fête d'anniversaire avant ».

Même au sommet de la gloire, lors de la remise du trophée de la Coupe du Monde 2018 sous la pluie de Moscou, il était trop timide pour demander la coupe aux autres joueurs. Il a fallu que Steven Nzonzi la récupère pour lui mettre dans les mains. Seule ombre au tableau de ce gendre idéal ? Il triche aux cartes. « Il est petit, il est gentil, il a stoppé Leo Messi... mais on sait tous que c'est un tricheur », chantent les Bleus. Une "tache" qui le rend finalement encore plus humain.

Un cœur grand comme le monde

Aujourd'hui exilé en Arabie saoudite à Al-Ittihad, N'Golo Kanté continue d'utiliser son statut et sa fortune pour les autres. Loin des caméras, il finance la construction d'un hôpital de pointe au Mali, d'une valeur de 5 millions de dollars, pour offrir des soins aux plus démunis, et soutient une académie pour les jeunes.

Il visite des fans à l'improviste après des opérations cardiaques, s'invite aux mariages de supporters croisés par hasard... N'Golo Kanté n'est pas seulement un joueur exceptionnel qui a marqué l'histoire tactique de son sport. C'est un homme qui a prouvé que l'on pouvait atteindre les sommets sans écraser les autres, et que la gentillesse, parfois, est la plus grande des victoires.