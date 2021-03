Cuadrado fixe l'objectif de la Juventus: "Se qualifier en Ligue des champions"

Le polyvalent colombien a évoqué l'objectif de la Juventus pour la fin de saison et est revenu sur l'élimination en Ligue des champions.

Juan Cuadrado, qui n'a pas pu rejoindre la Colombie en raison de l'arrêt imposé aux éliminatoires de la Coupe du monde sud-américaine à cause du Covid, a profité de cette trêve pour vider son sac et le fait en tant que leader de la Juventus. L'arrière latéral est intervenu via le web lors d'une rencontre avec le Lycée des Sciences et Sciences Appliquées S.Anna pour le projet "Le défi de Covid dans le sport", évoquant les effets du Covid sur le sport et le football.

"C'est un moment spécial pour beaucoup de gens. En tant que footballeurs, nous sommes souvent loin de chez nous, j'ai pu mieux connaître ma famille et mes enfants. Même si c'était difficile pour beaucoup, c'était bon pour moi. Football ? N'est-ce pas pareil ? Mais le plus important est la santé. Même les plus jeunes car ce sont eux qui sortent le plus. L'effet du stade vide est mauvais, les supporters sont à notre charge. Mais nous sommes des professionnels et nous devons toujours essayer de faire les choses de la meilleure façon possible", a analysé Juan Cuadrado.

"Je pense que lentement nous pourrons avoir des fans au stade. Quand j'ai découvert que j'étais positif à Covid, j'étais très calme. J'étais asymptomatique et je pouvais faire beaucoup de choses C'était difficile car voir mes coéquipiers jouer et je ne pouvais pas les aider. Pendant cette période, je me suis reposé physiquement et spirituellement. J'ai toujours eu l'occasion de m'entraîner", a ajouté le défenseur droit de la Juventus.

"Ce n'est jamais facile de gagner"

Cuadrado a évidemment également évoqué le moment difficile que la Juventus a traversé, admettant que l'objectif est désormais de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions : "Nous devons gagner ces derniers matches et essayer de rester aux premières places pour atteindre la qualification pour la Ligue des champions. La finale de la Coupe d'Italie est importante depuis que nous avons quitté l'Europe".

Parlant d'élimination en Ligue des champions, Cuadrado souligne à quel point gagner n'est jamais facile ni évident : "C'est le football, les gens pensent que c'est facile mais ce n'est jamais le cas. Quand vous ne réalisez pas un rêve, ce n'est pas parce que vous êtes pauvre. Vous devez travailler jusqu'à ce que vous y arriviez. Nous continuerons à le faire et espérons que cela dépendra de nous. Je suis convaincu qu’étant une grande équipe, nous pourrons le faire ".

La Juventus réalise une saison décevante, comme l'a qualifié Dejan Kulusevski récemment. Les Turinois pointent à dix points de la tête du championnat, ont été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et doivent désormais sauver les meubles. Une qualification pour la prochaine Ligue des champions sera un moindre mal pour Andrea Pirlo et ses hommes. Dans le cas contraire, ce serait un terrible coup dur pour les Bianconeri.