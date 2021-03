Kulusevski : "Une saison décevante de la Juventus"

L'ailier suédois a avoué qu'à titre collectif la saison de la Juventus est décevante, en revanche, il est satisfait de ses débuts à Turin.

La Juventus a déçu cette saison. En effet, les Bianconeri réalisent leur pire saison de la décennie. Et pourtant, la Juventus a fait venir Cristiano Ronaldo à l'été 2018 en provenance du Real Madrid pour mettre fin à la malédiction en Ligue des champions et remporter la plus prestigieuse compétition européenne. Mais cette saison, en plus d'échouer sur la scène européenne, la Juventus a vu sa domination nationale être remise en cause.

La Juventus, quatrième, à onze journées de la fin du championnat, pointe à dix points de l'Inter Milan, leader de Serie A. Les Bianconeri, qui se sont inclinés sur leur pelouse contre Benevento avant la trêve internationale, ont certainement dit adieu au titre de champion d'Italie qui leur appartenait depuis neuf ans. Qui plus est, la Juventus va devoir assurer sa place parmi les quatre premiers, qui n'est pas encore garanti, pour disputer la prochaine Ligue des champions.

Présent en conférence de presse avec la sélection suédoise, Dejan Kulusevski a parlé de la période compliquée traversée par la Juventus cette saison : "C'est une déception, absolument ! Nous sommes la Juventus et nous voulons remporter le championnat chaque année. Nous avons passé une période difficile. Nous devons commencer à mieux jouer, nous devons montrer un bien meilleur jeu, ensuite nous regarderons les résultats."

"Je ne suis pas loin de ce que je veux atteindre"

Le jeune ailier suédois a même confirmé que les résultats en bernes de la Juventus ont une influence sur l'ambiance au quotidien dans le vestiaire des Bianconeri, qui ont été habitué à gagner sur la scène nationale ces dernières saisons, avec neuf titres de champions d'Italie consécutifs : "Il est clair que ce n'est pas l'atmosphère que nous espérons. Chaque jour est plus difficile que l'autre, mais c'est là que l'on voit les véritables champions."

En revanche, Dejan Kulusevski est satisfait de sa saison à titre personnel : "La saison se passe bien. Entrer dans le monde de la Juventus à 20 ans et jouer autant de matches n'est pas simple. J'ai parfois du mal. Mais je fais de mon mieux, comme toute l'équipe. Tout était nouveau pour moi cette année. Dans mes précédents clubs, j'avais plus souvent le ballon, maintenant je dois beaucoup plus m'adapter aux joueurs avec lesquels je joue. J'ai souvent changé de place et je n'y suis pas habitué. J'ai joué dans un nouveau rôle à chaque match et ça a été très utile. Je ne suis cependant pas loin de ce que je veux atteindre."

Associé à plusieurs reprises en attaque à Cristiano Ronaldo, le jeune suédois a été interrogé sur l'avenir de son coéquipier. En effet, Cristiano Ronaldo a été annoncé avec insistance sur le départ de la Juventus et peut-être même de retour au Real Madrid. Dejan Kulusevski ne s'est pas laissé prendre au piège et a botté en touche à ce sujet : "Maintenant, nous ne pouvons pas nous concentrer sur cela. Nous verrons ce qui se passera".