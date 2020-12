Crystal Palace – Tottenham (1-1) : Les Spurs accrochés par les Eagles

En déplacement sur la pelouse de Crystal Palace, Tottenham, leader du championnat, a été tenu en échec.

La boulette de Guaita

Ce n'est clairement pas le résultat escompté pour . Les hommes de José Mourinho pensaient repartir de Selhurst Park avec un succès mais ils ont laissé filer les trois points dans les dernières minutes de la partir.

Les Spurs étaient pourtant entrés dans la partie avec d'excellentes intentions en se créant rapidement plusieurs occasions. Ndombélé (18e) puis Kane (20e) faisait briller Guaita, le portier des Eagles.

Mais trois minutes plus tard, sur une frappe lointaine de Kane, Guaita commettait une faute de main et les Spurs ouvraient le score.

A deux minutes de la pause, les 2000 supporters de Palace présents dans le stade voyaient leur équipe manquer de peu l'égalisation : Eberechi Eze voyait sa frappe heurter le montant droit d'un Hugo Lloris qui semblait battu.

Guaita sauve les siens

En deuxième période, Tottenham se relâchait et Palace se montrait plus dangereux. A la suite d'un coup franc, le défenseur ghanéen Jeffrey Schlupp manquait le cadre à bout portant (69e). Ce n'était que partie remise pour Schlupp. A la 81e minute, Hugo Loris ne parvenait pas à repousser un coup franc d'Eze et Schlupp surgissait pour égaliser.

Tottenham sortait de sa torpeur et mettait le feu dans la défense des Eagles : Ben Davies tirait sur la barre puis Aurier tentait sa chance mais Guaita s'interposait avec brio (86e).

Le gardien espagnol était encore à la parade dans les arrêts de jeu, sur une frappe de Dier, pour préserver le point du nul (90+3e).

Les Spurs sous la pression des Reds

Avec ce match nul, Tottenham totalise 25 points et voit sa place de leader menacée : les Reds de se déplacent en effet à 17h30 sur le terrain de et avec 24 points à leur actif, ils pourraient dépasser les Spurs en cas de succès chez les Cottagers.