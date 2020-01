Crystal Palace-Arsenal (1-1) - Les Gunners ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes...

Alors qu'ils avaient le match en main face à Crystal Palace, les Gunners ont été contraints de partager les points face à des locaux accrocheurs.

Dans un Selhurst Park comble pour la réception d' , les Gunners ont été bousculés par une équipe de bien décidée à couper court au regain d'optimisme provoqué par l'arrivée de Mikel Arteta. Ainsi, les deux formations se sont livrées à un affrontement de tous les instants, durant lequel les duels ont été particulièrement nombreux et rugueux. Faisant indirectement le jeu des locaux, parvenant à faire jeu égal avec des Gunners nerveux.

Pourtant, tout avait plutôt bien commencé pour les hommes de Mikel Arteta, encore et toujours portés par leur buteur vedette en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. En grande forme ces dernières semaines, le Gabonais, trouvé par son partenaire d'attaque Alexandre Lacazette, se retrouvait seul face au portier adverse et avait tout le temps de l'ajuster d'un plat du pied. Dès la 12ème minute, Arsenal était devant.

​Les Eagles font céder les Gunners au retour des vestiaires

Dominateurs et supérieurs tactiquement à leur adversaire du soir, les partenaires d'un Granit Xhaka de nouveau titulaire au milieu de terrain, ne parvenaient pas à se montrer suffisament dangereux pour doubler la mise. Ce qui avait le mérite de laisser Crystal Palace dans la rencontre. Plus les minutes passaient, plus Wilfried Zaha et ses partenaires pointaient le bout de leur nez. La mi-temps tombait à pic pour Arsenal...

Au retour des vestiaires, les Eagles maintenaient leur pressing intensif et allaient être récompensés dès la 54ème minute. Trouvé dans la surface de réparation, Jordan Ayew voyait sa tentative déviée par David Luiz et égalisait non sans une certaine réussite. Tout était à refaire pour les Gunners, qui perdaient même leur meilleur artificier à la 67ème minute de jeu. Après une utilisation de la VAR, Pierre-Emerick Aubameyang voyait rouge et quittait prématurément la pelouse. Résultat des courses, Arsenal avait perdu deux points sur la pelouse du Selhurst Park, mais aussi et surtout son attaquant pour au moins un match. Frustrant.