Croatie-France, Hugo Lloris : "On ne peut pas remettre en question un joueur comme Griezmann"

Interrogé ce mardi sur l'inconstance des performances d'Antoine Griezmann en Bleu, Hugo Lloris a immédiatement pris la défense de son partenaire.

Hugo Lloris va fêter sa 118e sélection en équipe de mercredi (20h45) contre la . Un rendez-vous évoqué en conférence de presse par le gardien et capitaine des Bleus. Après trois matches de Ligue des Nations, la sélection tricolore compte le même nombre de points (7) que le , son dernier adversaire, en tête du groupe.

7 000 personnes dans le stade mercredi

Hugo Lloris : Le football a besoin de ses supporters. On s'adapte à la situation, mais le fait de pouvoir jouer devant des spectateurs demain fait plaisir. Cela donnera de l'énergie à l'équipe et cela animera le match. On parle d'un grand match. Celui de la dernière chance pour la Croatie. Nous, on doit continuer à prendre des points, et je pense que l'équipe de France devra être encore meilleure que face au Portugal pour l'emporter demain.

Les performances inconstantes d'Antoine Griezmann en Bleu

On ne peut pas remettre en question un joueur comme Antoine Griezmann par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il a apporté en équipe de France. Comme tout joueur, il a des hauts et des bas. Il est dans une période un petit peu plus compliquée sur le plan offensif. Mais je vois un joueur qui est prêt à défendre et aider ses coéquipiers. À nous de l'aider. Il a toute notre confiance. On sait qu'il a cette capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Soyons patients. L'équipe de France n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est soudée. Concentrons nous sur le collectif, et non sur les individualités.

Le 4-4-2 losange

L'animation offensive n'a pas été assez bonne (contre le Portugal). Ce n'est pas lié uniquement aux trois joueurs offensifs, c'est lié à l'ensemble. On se doit de faire mieux dans les prises de décision dans les trente derniers mètres, on doit faire mieux dans le mouvement également. Mais on peut souligner la grosse performance des quatre défenseurs et des trois au milieu. Si on a réussi à garder ce clean-sheet, c'est parce qu'il y a eu un vrai travail collectif sur le plan défensif.

La présence de Luka Modric

Il va apporter plus d'aisance technique à la Croatie au milieu de terrain. Ils aiment avoir la maîtrise. Il y aura une vraie bataille qu'on devra gagner.