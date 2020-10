Croatie - France (1-2), Grâce à Griezmann et Mbappé, les Bleus gardent le contact avec le Portugal

Dans ce remake de la finale de la Coupe du monde 2018, l’équipe de France a de nouveau disposé de la Croatie et garde le contact avec le Portugal.

En conférence de veille de match, Zlatko Dalic n’avait toujours pas digéré la finale de la coupe du monde 2018 face aux Bleus, tout comme le revers au Stade il y a un peu plus d’un mois lors de la manche aller en Ligue des Nations. Pour le sélectionneur croate, les Bleus ne méritaient pas leurs victoires. Un bon coup de seum à la sauce croate que nos voisins belges ne renieraient pas.

Au Stade Maksimir, les hommes de Didier Deschamps ont poursuivi leur invincibilité face aux Croates (1-2) et ont répondu de la meilleure des manières à Dalic. Quatre jours après le nul face au , la France a retrouvé le chemin de la victoire grâce à Antoine Griezmann.

L’attaquant barcelonais, remis en question après sa prestation face aux Portugais, a fait taire les critiques contre l’une de ses victimes favorites et retrouvé un sourire qui manquait tant.

3 - Antoine Griezmann a inscrit 3 buts face à la avec l’équipe de France, seule l’ lui réussit mieux (4). Précieux. #CROFRA pic.twitter.com/YMqPZPMsjI — OptaJean (@OptaJean) October 14, 2020

Pour affronter la Croatie et pour le troisième match en huit jours, Deschamps a fait le choix de faire tourner. Seuls cinq Français titulaires à Zagreb l’étaient également à Paris face à Cristiano Ronaldo et ses compatriotes.

Exit Kanté, Pogba ou Giroud et place au duo Martial - Mbappé aux avant-postes ou aux titularisations de Tolisso et Nzonzi dans l’entrejeu. Face à la défense lourde et vieillissante adverse, le message était clair côté français : la vitesse avant tout.

Des Bleus à réaction

L’attaquant parisien et le Mancunien ont été bien en jambes, ont montré une belle complicité mais ont clairement manqué de réussite. Alors que Griezmann avait rapidement ouvert le score d’une frappe lourde sous la barre (9eme), Mbappé a eu le but du break sur un joli une-deux avec Martial.

Mais en ouvrant trop son pied, le Parisien a vu le cadre se dérober (15eme). Une belle occasion loupée et qui est presque restée sans lendemain tant les Bleus n’ont pas créé de danger avant une frappe de Pogba (75eme) quelques minutes après son entrée.

Inoffensive, la Croatie de Luka Modric a petit à petit sorti la tête de l’eau et commencé à porter le danger sur le but de Lloris. Le gardien de a joué les sauveurs sur un tir à bout portant mal négocié par Mario Pasalic (30eme). Une piqûre de rappel pour les Bleus qui a réveillé le public local, offusqué qu’une main de Ferland Mendy (36eme) dans la surface ne soit pas sifflée.

Une finale de groupe à Lisbonne

Menant au score d’une courte tête au moment de rejoindre les vestiaires, l’équipe de France a fait preuve de trop d’attentisme durant le deuxième acte face au pressing plus haut des Croates. Les changements à la pause de Dalic avec notamment l’entrée de Matteo Kovacic ont apporté plus de liant aux vice-champions du monde. Beaucoup plus entreprenants, les Vatreni ont logiquement été récompensés avec un magnifique extérieur de Vlasic (1-1, 64eme), déjà buteur contre la .

Mais, les Bleus ne sont pas champions du monde pour rien et une fois de plus, c’est la froideur française qui a mis un terme aux espoirs croates malgré des occasions de Kovacic et Kramaric dans les derniers instants. Incapable de se mettre en position durant la deuxième mi-temps, Mbappé a inscrit son 16eme but en sélection suite à un beau travail entre Pogba et Digne et enlevé une belle épine du pied de son pays à dix minutes du terme. De finale de groupe, il en sera bien question en novembre prochain à Lisbonne contre le Portugal même s'il restera encore une journée à jouer derrière.