Critiqué pour son soutien à Bolsonaro, Neymar ne se défile pas

Critiqué pour son soutien envers Jair Bolsonaro, Neymar a communiqué sur les réseaux sociaux pour demander de respecter son choix.

Neymar n’est pas resté sans réaction face au déferlement médiatique dont il est victime depuis jeudi. Vilipendé par l’opinion publique depuis jeudi soir à cause de son soutien envers le très contesté Jair Bolsonaro, l’attaquant du PSG a utilisé les médias sociaux pour répondre et assumer ouvertement son choix.

Neymar rappelle qu’il est en démocratie

Ce vendredi, il a mis une publication sur Twitter dans laquelle il demande à ce que ses orientations politiques soient respectés, aussi contestables soient-elles. « Ils parlent de démocratie et de beaucoup de choses, mais lorsque quelqu'un a une opinion différente, il est attaqué par ceux-là mêmes qui parlent de démocratie. Allez savoir ! », a-t-il écrit, en adjoignant un émoji rieur.

Un journaliste de France Football sermonne Neymar

Pour ce message, le Brésilien a reçu notamment une réponse de la part d’un journaliste de France Football, en l’occurrence Florent Torchut. Ce dernier n’a pas hésité à l’accabler encore et l’inviter à changer sa position : « Cher Neymar, il faut s'attendre à être critiqué quand on soutient un candidat homophobe, raciste, sexiste et qui prône la haine. Surtout quand on est une star du foot venue d'en bas ».

Que reproche-t-on à Neymar ?

Cette histoire ne fait quand même pas honneur à Neymar. S’il fait de très beaux gestes sur les terrains du football, mais en dehors on ne peut pas dire qu’il soit très inspiré en ce moment. Jair Bolsonaro est connu pour appartenir à l’extrême droite dans son pays et pour plein d’autres défauts. Sa popularité est au plus bas mais « Ney » ne s’est donc pas gêné pour lui exprimer son appui. Et il le faire publiquement qui plus est. Une démarche à peine surprenante de la part du Parisien, puisqu’il est connu pour être un proche de ce personnage controversé. Néanmoins, la cote du joueur risque de baisser auprès de ses fans en raison de cet engagement.

L’ancien barcelonais a donc appelé à voter pour Bolsonaro. Il l’a fait en publiant une vidéo sur Tiktok où il mime une chanson à la gloire du président sortant. Et le fils de ce dernier a rapidement relayé ce contenu sur ses réseaux. Il n’est pas sûr cependant que cela suffise pour remporter les élections. Selon les derniers chiffres, Lula, l’ancien président, est en tête des sondages. Ça serait une vraie surprise si Bolsonaro venait à être réélu.