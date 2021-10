Le clan Giezmann perd patience face aux critiques

Antoine Griezmann fait face à d’acides critiques pour sa prestation contre l’Espagne. Son frère est monté au front pour le défendre.

Antoine Griezmann n’a pas été le meilleur Français, dimanche à l’occasion de la finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne. Loin s’en faut. L’attaquant de l'Atlético a même été assez transparent durant cette partie, éprouvant les pires difficultés à s’exprimer dans le système en 3-4-3.

Ce fut donc une 100e sélection à oublier. S’il a, comme souvent, fait beaucoup d’efforts sur le plan défensif, il n’a en revanche rien apporté devant. Au total, il n’a d’ailleurs touché que 37 ballons. Et ce n’est que le dixième total de toute l’équipe.

Pour cette sortie en demi-teinte, « Grizou » a été confronté à de fortes critiques extérieures. Certains commencent même à se demander s’il a toujours sa place dans le onze tricolore vu sa baisse de régime récente.

« C’est facile de critiquer Antoine »

Ces attaques n’ont pas vraiment plu à son clan. Son frère, Théo Griezmann, s’est notamment manifesté sur les réseaux sociaux pour le défendre. « Objectivement, et en toute sincérité, Antoine est indispensable en transition, retour défensif et création d’occasions, a-t-il écrit sur twitter. Les statistiques parlent d’elles-mêmes. En ce moment c’est facile de le critiquer. Ca fait des retweets et des favoris. Pareil pour les médias. »

"Il ne suffit pas d’allumer la télé pour comprendre le foot , il faut l’avoir pratiquer comprendre l’effort physique, mais vu que c’est un sport populaire tout le monde donne son avis. Et c’est d’un ridicule. Si un joueur marque, alors il a fait un bon match", a poursuivi Théo, visiblement très remonté.

Objectivement, et en toute sincérité, Antoine est indispensable en transition , retour défensif et création d’occasion , les stats parlent d’elle même, en ce moment c’est facile de le critiqué ça fais des RT et des fav , pareille pour les médias — Théo Griezmann (@TheoGriezmann) October 11, 2021

En effet, il serait un peu sévère de montrer du doigt l’un des joueurs français les plus réguliers depuis 2014. Depuis sa première cape, il n’a d’ailleurs manqué que quatre sorties des Bleus. En outre, avec ses 41 buts, il figure aujourd’hui sur le podium des meilleurs réalisateurs de l’histoire des Bleus.

Pour rappel, avant le rassemblement de ce mois d’octobre, Griezmann avait aussi eu droit au soutien de son sélectionneur, Didier Deschamps. « Avec nous il est souvent très performant, il n'y a qu'à regarder ses stats, avait souligné le coach. Ce n'est jamais évident de revenir dans un club quand ça a très bien marché auparavant. Son dernier match contre Milan avec un but va dans le bon sens. Il est heureux d'être revenu à Madrid, maintenant il faut qu'il s'habitue à un système différent, à des équipiers différents. Il y a beaucoup d'attentes autour de lui, mais je ne me fais pas de souci connaissant sa force mentale. Il a cette capacité comme joueur offensif à avoir un gros volume de jeu. »