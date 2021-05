Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Qui est le GOAT du football ?

Les deux hommes face à face dans un duel qui s'appuie sur des stats implacables. Qui sera le GOAT ?

Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi - qui est le GOAT?C'est la plus grande confrontaiton du football depuis 'Diego Maradona ou Pele?'

La question de savoir qui est le meilleur entre le phénomène portugais et la vedette argentine a dominé les esprits des fans de football partout dans le monde au cours de la dernière décennie et persistera dans le futur.

Les loyautés au club et au niveau national peuvent brouiller le jugement sur la question, tandis que les personnalités jouent également un rôle dans la qualité d'un joueur, et la plupart des gens savent qui ils choisiraient.

Alors, qui est vraiment le plus grand de tous les temps? Peu importe qui vous préférez, Goal a jeté un coup d'œil sur la façon dont la paire s'affronte réellement face à face afin que vous puissiez être pleinement armé dans cette lutte !

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Buts en clubs

Cristiano Ronaldo Saison Lionel Messi 5 2002-03 - 6 2003-04 - 9 2004-05 1 12 2005-06 8 23 2006-07 17 42 2007-08 16 26 2008-09 38 33 2009-10 47 53 2010-11 53 60 2011-12 73 55 2012-13 60 51 2013-14 41 61 2014-15 58 51 2015-16 41 42 2016-17 54 44 2017-18 45 28 2018-19 51 37 2019-20 31 36 2020-21 38 674 Total 672

Ronaldo a marqué plus de buts en club que Messi, maisde peu et il convient de noter que la star de la Juventus profite d'avoir joué deux saisons de plus que son ennemi argentin jusqu'à présent.

Chacun d'eux a marqué plus de 670 buts en club au cours de sa carrière jusqu'à présent, les cinq saisons entre 2009-10 et 2014-15 se révélant particulièrement prolifiques alors qu'ils se poussaient mutuellement vers de plus hauts sommets.

Alors que Ronaldo a actuellement plus de buts dans l'ensemble, Messi a l'avantage dans le département des scores, avec une moyenne de saison plus élevée (39,5 à 35), après avoir atteint un sommet de 73 buts en 2011-12.

Le retour le plus élevé de Ronaldo en saison était de 61, qu'il a réalisé en 2014-15 et il a dépassé la barre des 50 buts chaque saison pendant six ans entre 2010-11 et 2015-16.

Fait intéressant, alors que les totaux saisonniers de Ronaldo ont quelque peu diminué ces dernières années - il n'a pas réussi à franchir la barre des 30 buts en 2018-19 lors de sa première saison à la Juventus - ceux de Messi sont restés réguliers.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Passes décisives en club

Cristiano Ronaldo Saison Lionel Messi 7 2009-10 11 16 2010-11 21 15 2011-12 29 12 2012-13 14 14 2013-14 11 21 2014-15 27 15 2015-16 23 11 2016-17 16 8 2017-18 18 10 2018-19 19 5 2019-20 25 5 2020-21 12 139 Total 226

En ce qui concerne les passes décisives, Messi est bien supérieur à Ronaldo et ce contraste est devenu de plus en plus frappant à mesure que leurs rôles respectifs évoluent.

Le fait que Messi crée autant de buts et les marque est une considération majeure pour décider quel joueur est le GOAT et, bien que Ronaldo participe avec sa juste part, la différence dans ce domaine particulier est claire.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Stats en Champions League

Cristiano Ronaldo Stats Champions League Lionel Messi 176 Apparitions 149 134 Buts 120 0.76 Buts par match 0.81

Ronaldo est le meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions, ayant brillé dans la compétition avec Manchester United et le Real Madrid en particulier.

Cependant, Messi n'est pas loin derrière et a en fait un ratio de buts par match légèrement meilleur, il y a donc de bonnes chances qu'il puisse dépasser l'homme de la Juventus s'il continue à briller dans la compétition.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Stats Coupe du Monde

Cristiano Ronaldo Stats Coupe du Monde Lionel Messi 17 Apparitions 19 7 Buts 6 0.4 Buts par match 0.3

En ce qui concerne les Coupes du monde, Ronaldo et Messi sont considérés comme sous-performants et probablement avec des raisons valables.

La star portugaise a marqué plus de buts lors du tournoi et en moins d'apparitions, mais Messi peut prétendre être allé le plus loin, après avoir atteint la finale avec l'Argentine en 2014. L'attaquant du Barca a remporté le Ballon d'or lors de ce tournoi, bien qu'il ait raté l'ultime gloire aux mains de l'Allemagne.

La série la plus éloignée de Ronaldo avec le Portugal a été avec la Selecao, jusqu'en demi-finale en 2006, quand ils ont été battus par la France avant de perdre le barrage pour la troisième place contre l'Allemagne.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Stats Internationales

Cristiano Ronaldo Stat Internationales Lionel Messi 173 Capes en sélection 142 103 Buts en sélection 71 0.6 Buts par match 0.5

Ronaldo et Messi ont des records similaires au niveau international, bien que Ronaldo en compte davantage, en partie parce que sa carrière senior au Portugal a débuté deux ans avant celle de Messi avec l'Argentine.

Ronaldo se rapproche du record d'Ali Daei de 109 buts internationaux et pourrait vraisemblablement devenir le meilleur buteur international de tous les temps avant de raccrocher.

Messi est loin derrière Ronaldo à cet égard, bien qu'il soit de loin le meilleur buteur argentin de tous les temps, dépassant Gabriel Batistuta il y a quelques années.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Les titres

Cristiano Ronaldo Compétitions Lionel Messi 0 Coupes du monde 0 1 Euros / Copa America 0 0 JO 1 7 Championnats 10 5 Champions League 4 4 Mondiaux des clubs 3 4 Coupes nationales 7 21 Total 25

Messi et Ronaldo ont des trophées très similaires, mais Messi surpasse son rival en ce qui concerne les titres de champion, après avoir remporté la Liga 10 fois avec Barcelone. Ronaldo a sept titres de champion, mais contrairement à Messi, il peut prétendre avoir remporté la ligue dans trois pays différents (Angleterre, Espagne et Italie), ce qui augmente sa prétention à la couronne GOAT aux yeux de certains.

Ronaldo a un avantage sur Messi en Ligue des champions, son histoire d'amour avec la compétition lui a valu le surnom de "Mr Champions League". L'ancienne star de Manchester United a également connu un succès notable sur la scène internationale, remportant le Championnat d'Europe et la Ligue des Nations de l'UEFA.

Messi, en revanche, a subi un chagrin considérable avec l'Argentine, avec quatre campagnes de Copa America infructueuses, dont trois l'ont vu perdre en finale. Bien qu'aucun des deux n'ait remporté la Coupe du monde, Messi a une médaille d'or olympique.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Trophées individuels

Cristiano Ronaldo Distinctions Lionel Messi 5 Ballon d'Or 6 2 Meilleur joueur Fifa 1 4 Soulier d'Or Européen 6 0 Ballon d'Or Coupe du monde 1 4 Joueur de l'année UEFA 3 14 XI mondial FIFPro 14 4 Joueur de l'année (championnat) 6

La bataille individuelle entre Ronaldo et Messi a été la caractéristique déterminante du football moderne au cours de la dernière décennie et plus.

Messi a devancé Ronaldo dans les enjeux du Ballon d'Or lorsqu'il a remporté son sixième en 2019 et il semble probable qu'il restera en tête, le prix 2020 ayant été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui signifie que la prochaine chance que Ronaldo a de gagner est en 2021, à ce stade, il aura presque 37 ans.

Ronaldo se vante d'avoir davantage des nouveaux prix "The Best" de la FIFA et a été couronné joueur de l'année de l'UEFA à plusieurs reprises, mais Messi a remporté plus de distinctions de joueur de l'année dans la ligue. Bien sûr, il faut dire que Ronaldo a remporté le prix du joueur de l'année en Angleterre, en Espagne et en Italie.

Messi a mis la main sur le Soulier d'Or européen six fois, un record, soit deux de plus que Ronaldo, et est légèrement en avance sur son rival au général, mais le fait que les deux aient été sur le FIFPro World XI 14 fois est une illustration de la façon dont la bataille a été étroitement combattue.