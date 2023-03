Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi, la bataille se poursuit sur Instagram

Cristiano Ronaldo a gagné environ 15 millions de followers sur Instagram au cours du mois dernier, tandis que Lionel Messi en a perdu plus de 500 000.

Ronaldo et Messi ont dominé le football pendant une grande partie du XXIe siècle, remportant à eux deux 12 Ballons d'Or.

Largement considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, les deux joueurs mettent aujourd'hui un terme à leur carrière après les années fastes du Clasico. Ronaldo joue en Arabie saoudite avec Al-Nassr tandis que Messi est avec le Paris Saint-Germain en France.

La Saudi Pro League n'est peut-être pas aussi réputée que la Ligue 1, mais en dehors du terrain, Ronaldo dépasse Messi sur les médias sociaux, ses 15 millions de nouveaux followers étant le plus grand nombre de fans gagnés sur la plateforme parmi les footballeurs au cours des 30 derniers jours.

La chanteuse américaine Selena Gomez a enregistré les gains les plus importants, avec 22,4 millions de nouveaux adeptes, mais les 15,1 millions de Ronaldo représentent près de 10 millions de plus que Dwayne Johnson, anciennement connu sous le nom de "The Rock".

Ronaldo a 120 millions d'adeptes de plus que Messi

Ronaldo compte désormais 564 millions de followers, contre 444 millions pour Messi. Après avoir remporté la Coupe du monde avec l'Argentine en décembre, Instagram a confirmé que Messi avait quatre des cinq posts les plus populaires de tous les temps.

Ronaldo a marqué neuf buts et délivré deux passes décisives en dix apparitions avec Al-Nassr, tandis que Messi en est à 18 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues avec le PSG.

L'avenir de Ronaldo semble plus certain que celui de Messi

La superstar portugaise a signé en janvier un contrat de deux ans et demi avec Al-Nassr, qui lui rapporte 200 millions d'euros par saison, ce qui fait de lui le footballeur le mieux payé de tous les temps.

Messi est en fin de contrat avec le PSG cet été, et son ancien club, le FC Barcelone, ainsi que l'Inter Miami de David Beckham, sont dans le collimateur.

Des rapports suggèrent également que Messi pourrait rejoindre Ronaldo en Arabie Saoudite, un club étant supposé vouloir doubler le salaire de Ronaldo.