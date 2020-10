Cristiano Ronaldo va effectuer son isolement à Turin

Testé positif au Covid-19 mardi, le Portugais sera de retour à Turin, ce mercredi après-midi, selon les informations de Goal, et restera en isolement.

Cristiano Ronaldo retournera en à bord de son jet privé pour passer la quarantaine à Turin. Ce sont les informations que peut confirmer Goal après que le Portugais a été testé positif au Covid-19, mardi.

Ayant réalisé des tests qui se sont révéles positifs, Cristiano Ronaldo a été placé en marge de la sélection portugaise et est attendu ce mercredi après-midi en Italie. Il y observera une période d'isolement comme le veut le protocole sanitaire et manquera donc les matches contre Crotone en et le en Ligue des Champions.

Asymptomatique, le quintuple Ballon d'Or doit encore attendre afin de savoir s'il pourra être disponible pour la confrontation contre le de Lionel Messi, le 28 octobre prochain. Si la rencontre se passe au-délà des dix jours obligatoires d'isolement comme le veut l'UEFA et le gouvernement italien, Cristiano Ronaldo va devoir réaliser un nouveau test après ces dix. Seul un test négatif pourra lui permettre de participer à cette rencontre entre la Turin et le Barça.