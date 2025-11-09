Cristiano Ronaldo trahi par un ancien coéquipier

Cette question divise les fans de football depuis près de vingt ans et, même alors que les deux légendes approchent de la fin de leur carrière, le débat fait toujours rage. Les avis divergent, mais pour Chiesa, il n'y a aucun doute : la couronne appartient à un seul homme, et c'est Messi.

Un débat qui ne s'éteindra jamais

Depuis plus de 20 ans, Messi et Ronaldo façonnent le football moderne. Messi, élégant meneur de jeu devenu finisseur, a remporté un record de huit Ballons d'Or et tous les titres majeurs possibles. Ronaldo, quant à lui, s'est imposé comme une force de volonté indomptable, forgeant son destin grâce à une discipline de fer. Il continue d'enchaîner les records et ambitionne de devenir le premier joueur à atteindre les 1 000 buts en club et en sélection avant de raccrocher les crampons. À la Juventus, Ronaldo n'a peut-être pas atteint les sommets de son époque au Real Madrid, où il a remporté quatre Ligues des champions, mais il a laissé une empreinte indélébile en Italie. Son professionnalisme a établi une nouvelle référence en Serie A, mais cela n'a pas suffi à Chiesa pour le considérer comme le meilleur joueur de l'histoire.

Interrogé par Sky Sports, Chiesa n'a pas hésité une seconde lorsqu'on lui a demandé de choisir entre les deux icônes.

« J'ai eu la chance de passer un an avec l'un des plus grands champions de l'histoire du football : Cristiano Ronaldo », a-t-il déclaré. « Le voir jouer, son dévouement, sa force mentale, sa capacité de décision et sa présence dans chaque situation ont été une source d'inspiration constante pour moi. Cristiano est d'un autre monde. C'était passionnant de travailler avec lui et de voir comment il parvient à une telle force. »

Et pourtant, lorsque la conversation a porté sur Messi, le ton de Chiesa est passé de l'admiration à l'émerveillement.

« J'ai joué avec Ronaldo, et jouer avec lui était incroyable », a-t-il affirmé. « Ce sont vraiment les meilleurs joueurs de l'histoire (Lionel Messi et Cristiano Ronaldo). Et pour être tout à fait honnête, je dois dire que Leo Messi est le meilleur footballeur de tous les temps. »

Cependant, en 2019, alors que les deux superstars étaient encore au sommet de leur art et que Messi n'avait pas encore remporté la Coupe du monde, Chiesa avait un avis différent.

« Pendant deux ou trois ans, j'ai vraiment eu du mal à obtenir du temps de jeu, car mon physique n'était pas aussi développé que celui des autres joueurs de mon âge », a confié Chiesa au magazine Undici.

« À 14 ou 15 ans, c'est une immense déception. J'ai souvent pensé à abandonner, mais ma famille a toujours cru en moi et, finalement, moi aussi. Quand je ne jouais pas, je me disais : je jouerai au prochain match. Travailler dur à l'entraînement a vraiment porté ses fruits, c'est ce qui m'a permis d'accéder à la Serie A et qui me pousse maintenant à progresser semaine après semaine.

« J'ai la même mentalité que Cristiano Ronaldo. » Il n’a pas le talent de Messi, mais il a remporté le même nombre de Ballons d’Or. Un professionnel exemplaire comme lui prouve que, pour atteindre le sommet et s’y maintenir, il est crucial de se concentrer sur chaque détail.