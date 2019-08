Cristiano Ronaldo sur Lionel Messi : "La différence, c'est que j'ai gagné la Ligue des champions avec différents clubs"

En entretien avec DAZN pour un documentaire, la star portugaise s'est exprimé sur Lionel Messi, avec qui il partage cinq Ballon d'Or.

Les discussions à propos de la rivalité Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continueront encore des années à diviser les fans de football. Dans The Making Of , la série documentaire de DAZN, la star portugaise s'est d'ailleurs comparé à Lionel Messi, la star du . "La différence avec moi, c’est que j’ai joué dans différents clubs et que j’ai également remporté la avec différents clubs. J'ai été le meilleur buteur de la Ligue des champions six fois de suite" a expliqué l'attaquant de 34 ans.

Bien sûr, malgré cette différence, l’attaquant actuel de la a également fait l’éloge du numéro 10 de Barcelone, qu'il considère comme le meilleur à ses côtés. "C’est un excellent joueur dont on se souviendra non seulement pour ses Ballon d'Or, mais aussi pour être toujours debout, année après année, comme moi"

L'article continue ci-dessous

Si l'Argentin vient de célébrer ses 32 ans le 24 juin dernier, CR7 sait qu'il a 34 ans et qu'il devra encore travailler dur pour "garder le niveau et rester au top", comme il le souhaite."Ce corps athlétique et svelte ne tombe pas du ciel. Je plaisante, mais c'est vrai. Après les trophées, il reste beaucoup de travail...

On se lève tous les jours pour s'entraîner dans le but d'obtenir quelque chose, il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent. Je ne manque pas d'argent, Dieu merci. Je veux gagner une place dans l'histoire du football. Gagnez de plus en plus", a ajouté l'ancien attaquant du .