Cristiano Ronaldo puni par Manchester, Mehdi Benatia s’en offusque !

Mehdi Benatia a jugé que le traitement réservé à Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United n’est pas en adéquation avec son statut.

Pour avoir refusé d’entrer en jeu, mercredi soir lors du match contre Tottenham (2-0), Cristiano Ronaldo s’est fait réprimander par sa direction mancunienne. Il a été écarté du groupe professionnel et privé du match contre Chelsea. En somme, le Portugais a été traité comme n’importe quel joueur qui aurait fauté.

Benatia demande du respect

Est-ce juste ? La question a été posée ce vendredi à Mehdi Benatia, l’ex-coéquipier de Ronaldo à la Juventus. Pour ce dernier, les premiers fautifs sont les responsables de MU et l’entraineur Erik Ten Hag, car ils n’ont pas manifesté à leur star le respect qu’il méritait.

« Quand t’as Cristiano Ronaldo, tu sais qu’il met 25 buts par saison. Il en mettait 50 à sa meilleure époque. Tu dois respecter ce joueur-là. Et non le laisser sur le banc et le faire entrer à la 75e », a déclaré le Marocain sur la chaine L’Equipe.

« Je ne dis pas que coach tort ou à raison, je ne veux pas défendre Ronaldo, mais c’est ce genre de mec-là qui te fait gagner des titres et te font renouveler des contrats. Et lui faire jouer des matches moyens d’Europa league, c’est un manque de respect pour un joueur comme lui », a-t-il ajouté.

« Ronaldo est frustré car l’équipe gagner sans lui »

Certains reprochent aujourd’hui à Ronaldo un certain manque de professionnalisme. Benatia tombe des nues quand il entend cela. « Certes, ce qu’il a fait mercredi ce n’est pas ce que les gens ont envie de voir. Mais moi, ça me dérange pas qu’il arrive un peu en retard, car c’est lui qui te fait gagner les matches. Tant qu’il y a le respect de la personne… Car, à l’entrainement CR7 arrive une heure avant et repart une heure après tout le monde ».

Enfin, l’ancien joueur du Bayern a cherché à donner une explication au comportement qu’affiche son ex-partenaire depuis quelques temps. « Aujourd’hui, il est frustré. Car il voit que l’équipe gagne sans lui. Il est dégouté. Car il sait que son corps répond encore présent et lui veut donner plus. Lui, il est encore là pour les stats, marquer et gagner des titres. Il est comme ça et ne changera jamais ».