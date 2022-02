Cristiano Ronaldo prévoit de discuter de son futur

Le quotidien britannique Daily Star affirme que Cristiano Ronaldo espère avoir des entretiens en tête-à-tête avec le super agent Jorge Mendes lorsqu'il retournera au Portugal le mois prochain pour le match de qualification pour la Coupe du monde contre la Turquie.

Ronaldo est toujours le meilleur buteur de Man United avec 14 buts depuis son retour triomphal au club en septembre. Néanmoins, son second séjour dans le nord-Ouest d’Angleterre ne se passe aussi bien qu’espéré.

Cristiano Ronaldo veut connaitre le futur coach de MU

Il n’a pas pu empêcher le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, et la relation avec le nouveau manager Ralf Rangnick n’est pas au mieux. Sans oublier ses statistiques qui sont déclinantes. Il n’a toujours pas signé le moindre geste décisif en 2022. Et il ne compte qu’un but marqué lors des sept derniers matches.

Ronaldo est contrat avec United jusqu'en 2023 au moins, avec la possibilité d'une prolongation de 12 mois. Le voir rester jusqu’à cette échéance parait aujourd’hui fortement hypothétique.

Le Portugais attendrait avec impatience de découvrir qui United nommera en tant que nouveau coach permanent. Cela influera sur sa décision de continuer ou pas son aventure avec les Red Devils.