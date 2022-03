Cristiano Ronaldo prêt à jouer jusqu’en 2026 ?

En cas de victoire du Portugal contre la Macédoine du Nord mardi soir, Cristiano Ronaldo aura l’assurance de participer à sa cinquième Coupe du Monde en novembre prochain au Qatar. Et il se peut que ça ne soit pas sa dernière.

Alors que beaucoup le voient raccrocher après cette épreuve vu qu’il est âgé de 37 ans, Ronaldo n’a pas spécialement cette idée en tête. Et le meilleur buteur de l’histoire des sélections affirme n’avoir rien annoncé de tel.

Ronaldo : « C’est moi qui commande »

En conférence de presse ce lundi, Ronaldo a indiqué qu’il ne s’interdisait pas d’aller jusqu’à l’édition 2026 prévue en Amérique du Nord. Ayant toujours écouté les besoins de son corps ainsi que ses propres désirs, il est prêt à repousser encore plus les limites et faire durer ainsi le plaisir. "Si c'est ma dernière Coupe du Monde ? Je vois que beaucoup se posent la même question. C'est moi qui vais décider de tout ça. Si j'ai envie de jouer plus longtemps, je le ferais. C'est moi qui commande ma carrière, point final", a-t-il lâché.

L'article continue ci-dessous

Cristiano Ronaldo compte 17 matches joués en phase finale du tournoi planétaire. Le record est de 25 et il est détenu par Lothar Matthaus. Il ne pourra pas être battu cette année, même si le quintuple Ballon d’Or et la Seleçao vont jusqu’en finale. C’est peut-être pourquoi il se voit continuer quatre ans de plus.

2026 est un horizon qui reste cependant lointain et la star de Manchester United a admis qu’il est surtout focalisé sur le match de ce mardi. « C'est le match de notre vie, a-t-il lâché. J'en appelle aux supporters en les remerciant pour ce qu'ils ont fait contre la Turquie. Je leur demande de faire au moins aussi bien demain. Je suis sûr qu'avec leur soutien, nous gagnerons. »