Cristiano Ronaldo perd le contrôle, la grosse colère

.Cristiano Ronaldo s'est enflammé lors d'un échange avec Jordan Henderson après la victoire d'Al-Nassr sur Al-Ettifaq en Coupe du Roi, mardi.

.Les deux anciennes stars de la Premier League, qui ont connu un succès retentissant à Manchester United et à Liverpool, se sont livrées à une guerre des mots après la victoire passionnante d'Al-Nassr sur Al-Ettifaq (1-0). Sadio Mane a marqué le but de la victoire dans la prolongation au stade de l'Université du Roi Saoud à Riyad, mardi, alors qu'Al-Nassr se qualifiait pour les quarts de finale de la Coupe du Roi des Champions. Ronaldo a fait face à Henderson après le coup de sifflet final, semblant être frustré par les officiels du match. L'attaquant portugais a fait plusieurs gestes en direction du milieu de terrain et l'a pris en grippe avant de se diriger vers le tunnel, et les deux hommes ont poursuivi leur discussion animée en quittant le terrain.

Henderson a eu la chance d'éviter un carton rouge pendant le match pour avoir intentionnellement poussé l'international portugais Otavio au sol à deux reprises après qu'Ali Hazazi ait fait trébucher l'ailier. Cette action a provoqué une violente altercation sur le terrain avec les joueurs d'Al-Nassr et d'Al-Ettifaq, mais Hazazi a été le seul à être expulsé, Henderson s'en tirant indemne.

C'était la première fois que Ronaldo et Henderson se retrouvaient sur le même terrain depuis le match à domicile de Manchester United contre Liverpool le 22 août, qui s'était soldé par une victoire 2-1 des hôtes. Ronaldo a quitté Old Trafford trois mois plus tard avant de rejoindre Al-Nassr au début de l'année, tandis que Henderson a quitté Liverpool pour Al-Ettifaq en juillet.