Cristiano Ronaldo mis en garde au sujet du Mondial 2026 : "Ça se finira en larmes..."

Le rêve ultime de Cristiano Ronaldo pourrait virer au cauchemar. Une voix du passé, un de ses anciens rivaux, lui prédit une fin tragique au Mondial 2026 !

À 40 ans, alors que la plupart des footballeurs ont depuis longtemps raccroché les crampons, Cristiano Ronaldo continue de défier le temps et les logiques sportives. Récemment prolongé à Al-Nassr avec un contrat record, la légende portugaise n'a qu'une seule idée en tête : disputer la Coupe du Monde 2026 et remporter le seul trophée majeur qui manque à son palmarès gargantuesque, celui que son éternel rival Lionel Messi a soulevé. Toujours capitaine de la sélection portugaise et machine à buts infatigable, CR7 se prépare pour ce qui serait sa dernière danse sur la scène mondiale. Pourtant, un de ses anciens adversaires de Premier League vient de jeter un froid glacial sur ses ambitions avec une prédiction aussi brutale que funeste.

Le dernier rêve de CR7 menacé par une terrible prédiction

Cette mise en garde cinglante vient de l'ancien international français William Gallas. Le défenseur, qui a affronté Ronaldo à de nombreuses reprises lors de ses passages à Chelsea, Arsenal et Tottenham, a une vision bien tranchée de ce qui attend le quintuple Ballon d'Or. Dans une interview pour Prime Casino, il ne mâche pas ses mots : "Cristiano Ronaldo sera à la Coupe du Monde l'été prochain, et d'une manière ou d'une autre, ce sera émouvant," commence-t-il, avant de livrer son analyse. "Il ne sera peut-être plus capable de débuter les matchs, mais il pourra sortir du banc." Et c'est là que tombe le terrible pronostic : "Ce sera probablement la fin de son rêve. Ça se finira probablement en larmes."

Getty

L'ultime quête, l'ultime pression

Pourquoi une fin "en larmes" ? Pour Gallas, la marche semble tout simplement trop haute, même pour un athlète de la trempe de Ronaldo. Le Portugal, bien que considéré comme une équipe très solide, devra faire face à une concurrence féroce. Pour Ronaldo, la pression sera immense : c'est son unique et dernière chance de décrocher ce titre mondial qui le placerait définitivement au panthéon. L'échec ne serait pas une simple déception, mais potentiellement le crépuscule douloureux d'une carrière légendaire, une fin amère pour un compétiteur aussi acharné. Le fantôme du triomphe de Messi en 2022 ne fera qu'ajouter au poids qui pèsera sur ses épaules.

Getty

Entre le sacre et le crépuscule d'un Dieu du foot

Malgré cet avertissement, Cristiano Ronaldo n'est pas du genre à reculer devant un défi. Toujours essentiel dans les plans de son sélectionneur Roberto Martinez, il continuera de viser les 1000 buts en carrière et, surtout, ce trophée mondial. La prédiction de William Gallas résonne comme un rappel de la cruauté du sport de haut niveau. Ronaldo parviendra-t-il à déjouer les pronostics et à finir sa carrière internationale en apothéose ? Ou les mots de l'ancien défenseur français se révéleront-ils prophétiques ? Une chose est sûre, tous les regards seront tournés vers lui sur les pelouses d'Amérique du Nord, pour assister à ce qui sera, quoi qu'il arrive, un moment d'histoire.