Cristiano Ronaldo, l'énorme révélation

Cristiano Ronaldo a expliqué pourquoi il avait refusé « certaines offres » d'équipes participant à la Coupe du monde des clubs de la FIFA afin de signer un nouveau contrat avec Al-Nassr.

Après avoir vu son précédent contrat à Riyad arriver à expiration, Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d'Or, s'est engagé dans des conditions encore plus exceptionnelles qui lui garantissent de rester la star sportive la mieux payée de la planète.





Ronaldo avait été fortement pressenti pour quitter Al-Nassr avant d'accepter de rester, le joueur de 40 ans, toujours en pleine forme, étant apparemment frustré par le manque de succès tangibles qu'il a connus au cours des deux dernières années et demie.

Plusieurs équipes d'Amérique du Sud et d'Europe qui ont participé à la Coupe du monde des clubs aux États-Unis ont manifesté leur intérêt pour CR7. Il a toutefois décliné ces propositions afin de profiter d'une pause estivale détendue avec sa compagne Georgina Rodriguez et ses enfants.



Ronaldo a déclaré à l'équipe média officielle d'Al-Nassr : « J'ai reçu plusieurs propositions pour jouer en Coupe du monde, mais je pense que cela n'avait pas de sens, car je préfère me reposer et bien me préparer, car cette saison sera très longue, avec la Coupe du monde à la fin de l'année.

Je veux être prêt non seulement pour Al-Nassr, mais aussi pour l'équipe nationale. C'est pourquoi j'ai décidé de jouer le dernier match de la Ligue des nations et de ne pas écouter quoi que ce soit. Et bien sûr, pour être dans ce club, que j'adore. »

Ronaldo a signé un nouveau contrat de deux ans avec Al-Nassr qui le mènera au-delà de son 42e anniversaire. Il continue de courir après les 1 000 buts en carrière et espère décrocher un titre mondial tant convoité en tant que capitaine du Portugal lors de la Coupe du monde 2026.