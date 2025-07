Cristiano Ronaldo, le geste fou

Al Nasr FC vs Al Khaleej

Kiko Casilla a révélé que Cristiano Ronaldo, « un être humain merveilleux », avait un jour acheté des iPhones et des Apple Watches pour tous les membres du Real Madrid.

Le Portugais Ronaldo, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, a passé neuf années record au Santiago Bernabeu entre 2009 et 2018. Au cours de cette période, il a marqué 450 buts et réalisé 131 passes décisives en 438 apparitions.









L'article continue ci-dessous

CR7 a aidé les Blancos à remporter deux titres de Liga, quatre coupes nationales, quatre Ligues des champions et trois Coupes du monde des clubs. Il a consolidé son héritage en tant que grand joueur de tous les temps tout en rivalisant avec son éternel rival Lionel Messi.





Ronaldo a souvent été accusé d'être étroit d'esprit, se concentrant uniquement sur le fait d'être le meilleur possible, mais Casilla a expliqué que l'international portugais était un joueur de grande classe, tant sur le terrain qu'en dehors.





Le gardien de but de 38 ans a déclaré à El After de Post United : « C'est un phénomène, un être humain merveilleux qui aide même le dernier jeune issu du centre de formation. Demandez-lui n'importe quoi et il vous le donnera.





Lorsque nous sommes allés aux États-Unis pour la pré-saison, il a acheté à tout le personnel, y compris les physiothérapeutes, les agents de sécurité et les autres membres de l'équipe, le dernier iPhone et l'Apple Watch. Ce sont des choses dont il ne parle pas lui-même, car il n'y a aucune raison de s'en vanter. C'est quelqu'un qui aime aider ou remercier tout le monde autour de lui par ces gestes. »









Casilla a ajouté que Ronaldo était un joueur d'équipe qui avait toujours à cœur les intérêts du collectif : « Lorsque [Zinedine] Zidane est arrivé, avec sa présence et tout ce qu'il représentait, Cristiano Ronaldo et [Karim] Benzema se sont mobilisés pour ne pas le décevoir. »