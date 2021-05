Cristiano Ronaldo laisse un indice sur son avenir ?

Cristiano Ronaldo a posté un message sur les réseaux sociaux, suggérant qu’il a déjà décidé où il jouera la saison prochaine.

Cristiano Ronaldo s’apprête à boucler sa troisième saison à la Juventus. Et, il y a de bonnes chances pour qu’il y en ait une quatrième pour le stratège portugaise. Et c’est lui-même qui a donné du crédit à son hypothèse.

Sur son compte Twitter, le quintuple lauréat du Ballon d’Or une photo montage de lui, qui célèbre ses 100 buts inscrits avec la Vieille Dame. Un total qu’il a atteint mercredi soir en scorant face à Sassuolo. CR7 a promis de ne pas en rester là.

« Ne pas s’arrêter ici », a-t-il écrit pour légender cette photo. Un commentaire qui laisse sous-entendre qu’il place la barre plus haut et qu’il ne donc pas se contenter de ce chiffre avec la formation bianconera. Sachant que cette saison il ne reste que deux matches de Serie A à jouer, on peut donc imaginer que l’ancien merengue se projette déjà sur la saison à venir.

L'article continue ci-dessous

Dernièrement, des rumeurs ont circulé laissant supposer que Ronaldo n’avait plus de futur à Turin. Son club étant en proie à de gros soucis financiers, son départ apparait comme la meilleure option pour s’offrir de l’air et éviter de se retrouver dans le rouge.

La Juventus occupe actuellement la 5e place au classement du championnat. Si elle reste dans cette position, elle manquera la qualification pour la Ligue des Champions et devra se contenter de la moins belle des Coupes d’Europe. Ça serait la première fois que Ronaldo disputerait la C3 dans sa carrière. Si jamais il reste avec les Bianconeri bien sûr.

Cette saison, Ronaldo a inscrit 27 buts en Serie A. Il lui reste quatre unités pour égaler son meilleur total sur une campagne de l’autre côté des Alpes. Un total réussit lors de l’exercice précédent.