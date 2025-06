Cristiano Ronaldo, la nouvelle sortie arrogante

Cristiano Ronaldo a envoyé un message après avoir inscrit son 137e but international, propulsant le Portugal en finale de la Ligue des Nations

L'indémodable joueur de 40 ans continue de briller sur les plus grandes scènes, avec une nouvelle chance de remporter un titre majeur. CR7 a apporté une contribution décisive à son pays en demi-finale contre l'Allemagne.

Le Portugal était mené au score en début de seconde période grâce à l'ouverture du score de Florian Wirtz, proche de Liverpool. L'équipe de Roberto Martinez a renversé la situation juste après l'heure de jeu en inscrivant deux buts en l'espace de cinq minutes.

Francisco Conceicao a rétabli l'égalité, avant que Ronaldo ne soit servi pour inscrire le but le plus simple du monde et donner l'avantage au Portugal. Le Portugal a ensuite tenu bon et s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Nations.

L'article continue ci-dessous

Cr7 jubile

Ronaldo, qui portait à nouveau le brassard de capitaine et a tenu 90 minutes avant d'être remplacé pour sa 220e sélection, a ensuite publié sur les réseaux sociaux : « EN AVANT, PORTUGAL ! »

Cr7 a déjà connu la gloire en Ligue des Nations, menant le Portugal à la victoire lors de la première édition de cette compétition en 2019, terminant meilleur buteur de la compétition. Une finale contre la France ou l'Espagne aura lieu dimanche à l'Allianz Arena de Munich.