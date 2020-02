Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la même équipe en MLS ?

Les deux superstars du football pourraient défendre ensemble les couleurs de l'Inter Miami.

Ce n'est un secret pour personne que la Major League Soccer est devenue une ligue très intéressante pour de nombreux joueurs du monde entier qui, à un moment donné, veulent en faire l'expérience.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont deux des plus grands noms du football en ce moment. Les deux joueurs ont plus de 30 ans et de nombreuses équipes veulent les faire signer avant leur retraite. Selon Adrian Heath, actuellement manager de Minnesota United, ces deux superstars ne joueront en que si David Beckham les en convainc.

"Je continue d'entendre qu'il y aura une signature à succès à un moment donné - et Ronaldo et Messi sont les noms que j'entends le plus", a déclaré Heath dans une interview au Daily Mirror. "Ce serait incroyable pour le football aux États-Unis et si quelqu'un doté d'un profil mondialement connu parvenait à faire de ce rêve une réalité, il faut que ce soit David Beckham".

" Cristiano Ronaldo a actuellement 35 ans et, en raison de son âge, il pourrait être le premier à mettre un terme à sa carrière europenne pour rejoindre l'Inter Miami après l'expiration de son contrat avec la . Il se peut que cela ne se produise pas encore", a déclaré Heath, "mais je peux voir Ronaldo suivre les traces de Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Steven Gerrard et Frank Lampard en jouant en MLS."

Heath estime que si Beckham ne parvient pas à signer l'un des joueurs avec l'Inter Miami, une autre destination possible pour ces superstars pourrait être Los Angeles, en Californie. "Pour Ronaldo et Messi, les deux destinations évidentes s’ils venaient à la MLS seraient Los Angeles et Miami", a-t-il dit, "[mais] avec ses liens avec les deux joueurs et le plan que Beckham et ses supporters ont mis en place, je peux vraiment les voir aller à Miami. "