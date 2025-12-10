Cristiano Ronaldo et José Mourinho, des retrouvailles à une condition

En effet, celui qui se surnomme le « Special One » est pressenti pour prendre les rênes de la sélection portugaise. Mourinho est actuellement à la tête de Benfica, et ses récentes difficultés à remporter des trophées expliquent en partie ses performances récentes.

Quand Mourinho a-t-il remporté son dernier titre majeur ?

Mourinho est l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire, avec notamment des victoires en Ligue des Champions avec Porto et l'Inter Milan. Il a également remporté des titres nationaux au Portugal, en Angleterre, en Italie et en Espagne.

Il a notamment entraîné Porto, Chelsea, l'Inter et le Real Madrid, et a également passé du temps à Manchester United, Tottenham, la Roma et Fenerbahçe. Mourinho est revenu à ses premières amours en septembre dernier en prenant les rênes de Benfica.

À 62 ans, il n'a rien perdu de son appétit pour la victoire, mais son dernier trophée majeur remonte à 2022, lorsque la Roma a remporté le titre de champion de la Ligue de Conférence. Le titre de champion du Portugal risque de lui échapper cette saison, Benfica accusant neuf points de retard. Une disette de titres pourrait donc se prolonger jusqu'à quatre ans.

Interrogé sur le caractère exceptionnel de Mourinho, l'ancien milieu de terrain de Porto, Pedro Mendes, s'est exprimé auprès de Boyle Sports, site spécialisé dans les paris sportifs : « À l'époque, c'était différent. Il était unique. C'était un véritable plaisir de travailler sous ses ordres. Mais le football a beaucoup évolué. De nouveaux entraîneurs, de nouvelles idées, de nouvelles approches du jeu, de nouveaux systèmes dont on n'avait jamais entendu parler auparavant.

Cependant, ce qui n'a pas changé, c'est sa présence, son discours, sa façon d'affronter la presse, de parler aux joueurs et aux journalistes au sujet de ses joueurs. Cela, je le vois, est resté le même. Récemment, il a connu quelques difficultés, mais c'est le reflet de notre époque. »