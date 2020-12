Cristiano Ronaldo élu meilleure recrue de l’histoire de la PL

Cristiano Ronaldo vient d’être désigné meilleur transfuge de l’histoire de la Premier League anglaise.

Cristiano Ronaldo a quitté le championnat anglais il y a onze déjà ans, mais il n’y a laissé que des bons souvenirs. La preuve, le Portugais vient d’être choisi comme meilleure recrue de l’ère . C’est la chaine Sky Sports qui a procédé à cette élection.

CR7 est resté six ans à , remportant trois titres de championnat et signant aussi 84 réalisations en 196 parties disputées. Ce fut assez pour séduire tout son monde, et décrocher ainsi l’étiquette de la meilleure acquisition de cette ligue.

La bien représentée

Dans ce classement, Ronaldo devance de nombreux grands joueurs dont deux Français directement. Thierry Henry figure à la 2e place, tandis qu’Eric Cantona est 3e. Le Top 5 est complété par Frank Lampard et Roy Keane.

A noter que deux autres français se sont invités dans le Top 20, à savoir N’Golo Kanté (12e) et Patrick Vieira (17e). C’est même la nationalité la plus représentée devant l’anglaise.

Pour rappel, Ronaldo avait quitté MU pour un montant record de 96M€. Il s’est alors engagé en faveur du , où il a continué à écrire sa légende. Depuis deux ans, il porte les couleurs du Real Madrid.

Ronaldo est la meilleure recrue de la Premier League, mais il n’est pas le meilleur joueur. Ce titre prestigieux avait été décerné à Thierry Henry par le quotidien The Daily Mail en avril dernier. Le Français avait été préféré à Ryan Giggs.