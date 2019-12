Le message très classe de Luka Modric

Lionel Messi a remporté lundi son sixième Ballon d’Or. Et pour lui remettre le trophée ce lundi c’est Luka Modric, le lauréat de l’année dernière qui a été choisi. Bien que vainqueur déchu, et même pas nommé dans le Top 30, le Croate l’a fait avec plaisir et aussi beaucoup de fierté.

Malgré la rivalité qui oppose le Barça au Real, Modric est monté sur l’estrade pour offrir le trophée au génie Blaugrana. Il lui a serré la main, l’a félicité et même offert une accolade. Une image apprécié par tous les fans du football.

Sports and football are not just about winning, they’re also about respect for your teammates and rivals. 🤝 #BallonDOr pic.twitter.com/0AvmMdrya1