Cristiano Ronaldo élu joueur du mois en Serie A

La star portugaise de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a été désignée joueur du mois de janvier dans le championnat italien.

Et une distinction personnelle de plus pour Cristiano Ronaldo. Ce vendredi, et en toute logique, le joueur vedette de la de Turin a été élu MVP du mois de janvier dans le championnat italien.

La Juventus de Turin a démarré l’année en trombe et Ronaldo y est pour beaucoup. En verve, il a marqué lors des quatre rencontres qu’il a disputées en , y compris lorsque son équipe s’est inclinée. Comme ce fut le cas la semaine dernière à (2-1). Au total, il a mis 7 buts. Huit, si on prend aussi sa réalisation en Coupe.

Ronaldo parti aux trousses d’Immobile

Depuis l’entame de l’exercice, CR7 en est à 17 buts avec la Vieille Dame. Il doit cependant encore cravacher pour espérer dépasser Ciro Immobile, le leader au classement des buteurs. Le Laziale en est à 23 réalisations.

Ronaldo recevra sa récompense le 2 février prochain à l’Allianz Stadium. Ça sera juste avant la réception de la (22e journée).