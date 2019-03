Cristiano Ronaldo élimine l'Atlético en Ligue des champions pour la cinquième fois de suite en phase à élimination directe

Avec son triplé inscrit mardi soir et la victoire de la Juventus (3-0), Cristiano Ronaldo a confirmé qu'il était la bête noire des Colchoneros.

Antoine Griezmann et Diego Simeone risquent bien d'en faire des cauchemards. Alors que la finale de cette édition 2018-2019 de la aura lieu à domicile, au Wanda Metropolitano, Cristiano Ronaldo leur a une nouvelle fois barré la route dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Avec son triplé inscrit mardi soir et un probant succès 3-0, l'attaquant portugais a été le protagoniste principal de la qualification de la en quart de finale et conforte ainsi la série noire des Madrilènes : lors de leurs cinq dernières éliminations en Ligue des champions, hors phase de groupes, à chaque fois l'équipe victorieuse comptait dans ses rangs Cristiano Ronaldo.

Il y a évidemment eu avec le les deux revers en finale, en 2014 (4-1 après prolongation) et 2016 (tirs aux but) mais aussi des défaites en quart de finale lors de la saison 2014-2015 et en demi-finale il y a deux ans. Une période faste pour le quintuple Ballon d'Or qui se poursuit avec cette nouvelle qualification à travers ce scénario renversant.

La série en cours de l'Atlético face à Ronaldo :

- 2013-14 : Défaite en finale contre le Real Madrid

- 2014-15 : Élimination en quart de finale contre le Real Madrid

- 2015-16 : Défaite en finale contre le Real Madrid

- 2016-17: Élimination en demi-finale contre le Real Madrid

- 2018-19: Élimination en huitième de finale face à la Juventus