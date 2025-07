Cristiano Ronaldo "éclipse Messi", une star française se lâche

Cristiano Ronaldo pourrait, après avoir signé un nouveau contrat avec Al-Nassr, jouer au-delà de 2027, car Louis Saha admet que « la logique est différente avec ce joueur ».

Ronaldo s'est engagé pour un nouveau contrat de deux ans avec l'équipe de la Pro League saoudienne, qui le portera au-delà de ses 42 ans. Fort de son potentiel en club, CR7 devrait également participer à la Coupe du monde 2026.

Il vise les 1 000 buts en carrière et mettra de côté ses projets futurs – qui pourraient inclure un passage à la tête d'une équipe – tant qu'il se sentira suffisamment en forme et motivé pour concourir au plus haut niveau.

Interrogé sur la possibilité que le quintuple Ballon d'Or puisse signer un nouveau contrat, Saha, ancien coéquipier à Manchester United, a déclaré à Coin Poker : « Avec Cristiano Ronaldo, personne ne sait. Personne ne sait, car c'est toujours lui qui décide. Il continue de prouver au monde qu'il est un grand joueur, même maintenant. Il le démontre non seulement avec Al Nasr, mais aussi avec le Portugal. Le voir soulever le trophée de la Ligue des Nations, c'était incroyable. »

« La logique est différente avec ce joueur. En ce qui concerne la Coupe du monde, je pense qu'il a déjà prévu d'y être. J'adorerais le voir sur scène et je pense qu'il a été intelligent en ne participant pas à la Coupe du monde des clubs. Il est physiquement impossible pour un joueur de son envergure de parier sur une compétition comme celle-ci. On ne sait pas si cela aura un sens, quelles que soient les finances. » Pour ceux qui veulent voir la meilleure Coupe du Monde possible, c'est formidable qu'il ait pris soin de lui et se soit reposé. Ronaldo continue de faire un excellent spectacle et il sera aussi en forme et compétitif que possible lors de la Coupe du Monde.

Ronaldo admet avoir renoncé à se qualifier pour la Coupe du Monde des Clubs afin d'être pleinement opérationnel pour la saison 2025-26, qui se terminera par un voyage aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec un titre mondial à la clé.

Interrogé sur la capacité de Ronaldo, fort de 138 buts internationaux, à terminer meilleur buteur d'une autre compétition FIFA, Saha a déclaré : « Avec Cristiano, rien n'est impossible. Avec le Portugal, ils ont une motivation incroyable et un soutien incroyable.

« Dans un tournoi de cette ampleur, Ronaldo est capable de tout, et le Portugal aussi. Évidemment, il faut un petit retour aux réalités. Ils ne sont pas favoris, et pour Ronaldo, il pourrait ne pas pouvoir jouer tous les trois jours. » À 41 ou 42 ans, on ne peut plus récupérer comme avant. Il faut plus de temps.

« J'ai confiance en lui, et Ronaldo trouvera le moyen de donner le meilleur de lui-même. Je pense qu'il est toujours extrêmement dangereux en attaque, et c'est tout simplement magnifique de le voir encore en forme. Avec Lionel Messi aux États-Unis, on peut aussi apprécier son incroyable carrière, mais je l'ai déjà dit et je le répète : je pense que ce que Ronaldo a accompli dans le football éclipse Messi. »

Ronaldo n'a pas le titre de champion du monde dont se targue son éternel rival, Messi, mais le Portugal, fort de son sacre en Ligue des Nations en 2025, devrait bien performer l'été prochain, avec son numéro 7 emblématique prêt à montrer l'exemple en tant que capitaine.