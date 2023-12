Cristiano Ronaldo dévoile ses voeux pour 2024

Cristiano Ronaldo, sacré meilleur buteur de l'année 2023, s'est fixé l'objectif ambitieux de rééditer son exploit en 2024.

Ronaldo a inscrit son 54e but de l'année 2023 lors de la victoire 4-1 d'Al-Nassr sur Al-Taawoun, permettant à son équipe de réduire à sept points l'écart qui la sépare du leader du championnat, Al-Hilal. Le but de Ronaldo lui permet de devancer l'Anglais Harry Kane au Bayern Munich, ainsi que le Français Kylian Mbappé au PSG (52 buts chacun). Après le match, l'icône portugaise s'est fixé pour objectif d'être à nouveau en tête du classement l'année prochaine.

Dans une interview accordée à la chaîne saoudienne SSC Sports, Ronaldo a déclaré : "Je suis très heureux, c'était une bonne année pour moi en tant qu'individu ainsi que pour le groupe. J'ai marqué beaucoup de buts, j'ai beaucoup aidé l'équipe à Al-Nassr et l'équipe nationale. Je me sens bien, je suis heureux et l'année prochaine, j'essaierai de recommencer".

Ronaldo a marqué des buts partout où il a joué et a continué à le faire depuis qu'il a rejoint Al-Nassr en décembre dernier. Bien qu'il ait été remercié par Erik Ten Hag à Manchester United, l'instinct de buteur du joueur de 38 ans ne l'a pas quitté et il continue d'accumuler les buts en Arabie saoudite, ainsi qu'avec l'équipe nationale portugaise.