Cristiano Ronaldo dévoile le "rêve" qu'il veut encore accomplir

L'attaquant de la Juventus et du Portugal, Cristiano Ronaldo, a déclaré qu'il espérait continuer à jouer pendant "de nombreuses années".

Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or est le meilleur buteur de la cette saison - bien que la Juve, championne en titre, soit sixième avec 10 points de retard sur la première place. Ronaldo, 35 ans, n'a besoin que de sept buts internationaux pour égaler le record du monde de 109 établi par l' Ali Daei.

"Peu importe l'âge. Ce qui est important, c'est l'esprit", a déclaré l'intéressé dans des propos relayés par la BBC. "Peu importe que Cristiano Ronaldo soit bon, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Je vis dans le présent, dans l'instant." Ronaldo se prpjette aussi dans 'lavenir et se voit jouer de nombreuses années.

"Le moment est bon, je me sens heureux, je me sens vif et dans un bon moment de ma vie. J'espère jouer encore, de nombreuses années, mais on ne sait jamais.

"C'est le football, nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Quand je parle à de jeunes garçons, je dis toujours "Il faut profiter du moment" parce que nous ne savons jamais ce qui va se passer. Mes yeux voient un avenir très, très lumineux, donc J'en suis content. "

L'extraordinaire carrière de Ronaldo a commencé au Sporting de Lisbonne, où il a fait 31 apparitions de 2002 à 2003 avant de rejoindre , à l'âge de 18 ans.

Après six ans et 292 apparitions à United, il a rejoint le en 2009 et y est resté jusqu'en 2018, date à laquelle il est passé à la .

Ayant remporté l'Euro 2016 avec son pays, Ronaldo a déclaré qu'un triomphe "de rêve" pour le "est possible" lors de la prochaine au en 2022, date à laquelle il aura 37 ans. Le dernier trophée qu'il veut s'offrir.

Il battra plusieurs records à l' reporté cet été, bien qu'il ne soit pas encore clair si les supporters seront autorisés à revenir dans les stades pour assister à de nouvelles réussites potentielles de Cr7

"Je n'aime pas jouer dans les stades sans supporters, c'est comme aller au cirque mais vous ne voyez pas de clowns", a déclaré Ronaldo.

"La pandémie a rendu les gens fous. J'espère qu'ils pourront bientôt ouvrir les portes des stades. Nous devons vivre avec ça, nous devons essayer de mener une vie normale mais bien sûr nous devons respecter les règles. Mais pour jouer sans les fans, je n'aime vraiment pas ça. "