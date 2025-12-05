Cristiano Ronaldo devient l'ennemi numéro Un de ChaGPT

La légende portugaise a dévoilé ce partenariat, soulignant sa foi en la curiosité, l'innovation et la technologie. Cette initiative marque une nouvelle étape importante dans son entrée sur le marché technologique, renforçant ainsi ses activités hors des terrains de sport.

Ronaldo investit dans le moteur d'IA Perplexity

Ronaldo a confirmé son investissement dans Perplexity, le moteur de réponses basé sur l'IA fondé en 2022 et qui s'est rapidement imposé comme l'un des principaux concurrents de ChatGPT. L'annonce a été faite via une vidéo promotionnelle diffusée sur ses réseaux sociaux, où il a détaillé son nouvel engagement auprès de l'entreprise et présenté une expérience dédiée « Perplexity x CR7 ». Ce partenariat positionne Ronaldo non seulement comme ambassadeur de la marque, mais aussi comme investisseur soutenant la vision à long terme et l'influence mondiale croissante de l'entreprise.

Cette décision enrichit la stratégie commerciale de plus en plus diversifiée de Ronaldo, qui couvre déjà le bien-être, l'hôtellerie et la technologie. Son intérêt pour l'IA s'inscrit dans la tendance plus large des athlètes de haut niveau investissant dans les secteurs technologiques à forte croissance, à l'occasion de leur transition vers des rôles entrepreneuriaux plus diversifiés. Perplexity, récemment valorisée à environ 20 milliards de dollars, rejoint la liste des entreprises soutenues par la star portugaise, qui cherche à diversifier son portefeuille dans les industries numériques transformatrices.

Cette collaboration fait également suite à un épisode moins connu, au cours duquel Ronaldo a personnellement utilisé Perplexity pour préparer un discours lors des Portugal Football Globes en octobre. Durant l'événement, il a ouvertement mentionné la plateforme, expliquant qu'il s'y était appuyé lorsqu'il était nerveux quant à la signification du prix qu'il recevait. Ce moment avait attiré l'attention du monde entier à l'époque, préfigurant ce qui est devenu aujourd'hui un véritable partenariat entre l'une des plus grandes icônes du football et l'une des plateformes d'IA à la croissance la plus rapide.

À propos de son investissement dans Perplexity, Ronaldo a écrit : « La curiosité est essentielle à l’excellence. On réussit en se posant chaque jour de nouvelles questions. C’est pourquoi je suis fier d’annoncer mon investissement dans Perplexity.

Perplexity stimule la curiosité mondiale et, ensemble, nous inspirerons chacun à se poser des questions plus ambitieuses. http://Perplexity.ai/ronaldo n’est que le début !»

Lors d’une cérémonie de remise de prix en octobre, Ronaldo a expliqué comment il avait découvert la plateforme pendant un discours important : « Qu’est-ce qu’un Prestige Award ? Est-ce une récompense de fin de carrière ? J’étais un peu nerveux et je me suis dit : “Impossible !” Alors j’ai fait une recherche sur Perplexity. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous pour savoir de quoi il s’agit, et j’ai reçu un petit coup de pouce. »