Cristiano Ronaldo dans le prochain Fast and Furious ? L'incroyable reconversion

Vin Diesel, star de Fast & Furious, a confirmé sur les réseaux sociaux qu'un rôle avait été écrit pour CR7 dans le prochain volet de la saga américaine. La superstar portugaise d'Al-Nassr, Ronaldo, 40 ans, approche de la fin de sa carrière et avait annoncé en avril dernier le lancement de son propre studio de cinéma avec Matthew Vaughn.

Ronaldo dans Fast & Furious ?

Vin Diesel a publié sur Instagram une photo prise aux côtés de l'icône du sport Ronaldo, alimentant ainsi les rumeurs d'une possible collaboration entre les deux hommes. Il a confirmé que les réalisateurs avaient « écrit un rôle pour lui » dans le prochain Fast & Furious.

Le prochain volet de la saga, Fast & Furious 11, probablement intitulé Fast Forever, est présenté comme le final de cette franchise culte lancée en 2001. Malgré de récents reports, le phénomène des courses de rue pourrait sortir son dernier opus en 2026, ce qui signifie que le temps presse pour Ronaldo s'il souhaite intégrer le film à temps pour sa sortie.

L'attaquant d'Al-Nassr, âgé de 40 ans, a développé son empire hors des terrains en prévision de sa reconversion professionnelle, s'imposant comme l'une des célébrités les plus importantes et les plus connues au monde. Un virage vers le cinéma, parmi d'autres aspects de sa future carrière, ne serait pas surprenant, d'autant plus que Ronaldo a déjà annoncé le lancement de son propre studio de cinéma, UR•MARV, en collaboration avec le réalisateur et producteur Vaughn, en avril 2025.

« On a écrit un rôle pour lui… » - Vin Diesel laisse entendre une apparition de Ronaldo

Vin Diesel, qui incarne Dominic Toretto dans la saga Fast & Furious, a déclaré sur Instagram à propos d'une possible apparition de Ronaldo dans la franchise : « Tout le monde me demandait s'il ferait partie de l'univers Fast… Je dois vous dire qu'il en fera bel et bien partie. On a écrit un rôle pour lui… @cristiano.»

La carrière cinématographique de Ronaldo pourrait démarrer après le lancement du studio

Comme mentionné précédemment, Ronaldo a fait la une des journaux en avril 2025 après avoir lancé son propre studio de cinéma, présenté comme une collaboration entre le cinéma et le sport, réunissant deux figures de proue : Ronaldo et le célèbre producteur et réalisateur britannique Vaughn. Le lancement a également révélé que Ronaldo et Vaughn avaient déjà réalisé deux films ensemble et travaillaient sur un troisième, promettant la participation de stars hollywoodiennes.

Un communiqué sur la page X de Ronaldo indiquait : « Cristiano Ronaldo adore le cinéma ; Matthew Vaughn adore le sport – et tous deux apprécient les belles histoires.

Champions novateurs dans leurs disciplines respectives, ils unissent désormais le monde du sport et celui du récit avec le lancement d’UR•MARV, un studio de cinéma indépendant, fruit d’une collaboration, qui allie technologies innovantes et tradition.

Avec UR•MARV, Ronaldo et Vaughn ont financé et produit deux films d’action et s’apprêtent à entamer le tournage d’un troisième volet de la même série. Ils sont impatients d’annoncer prochainement la sortie du premier film.»

Ronaldo a déclaré à propos de ce projet : « C’est un chapitre passionnant pour moi, qui m’ouvre de nouvelles perspectives dans le monde des affaires. »

Vaughn, célèbre pour son travail sur la franchise Kingsman et les X-Men, a ajouté : « Cristiano a créé des histoires sur le terrain que je n'aurais jamais pu écrire, et j'ai hâte de créer des films inspirants avec lui - c'est un véritable super-héros. »