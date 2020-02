Cristiano Ronaldo « certain » de la qualification de la Juve

La star de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a affirmé qu’il ne doutait pas une seconde en la qualification de son équipe pour les quarts de la C1.

La Juve a raté son rendez-vous aller en 8es de finale de la Ligue des Champions. En déplacement à , les Bianconeri se sont inclinés 0-1 mercredi dernier et ce revers ne souffrait d’aucune contestation tant les Gones ont été plus séduisants.

Les Turinois sont dans de sales draps avec cet accroc, mais ils ne doutent pas. Ils ont la ferme conviction de pouvoir renverser la vapeur lors du match retour à domicile. Et ce sentiment est surtout présent chez la vedette de l’équipe, Cristiano Ronaldo.

L'article continue ci-dessous

Dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, le quintuple Ballon d’Or a indiqué qu’il était « impatient » d’être à cette seconde manche, et qu’il est « certain » que lui et ses coéquipiers allaient passer. Des morts forts et qui ont de quoi ressouder tout un groupe.

Ronaldo « pas inquiet » par une possible élimination

Et si élimination il y a malgré tout pour la Vieille Dame ? « Cette perspective ne nous inquiète pas, a déclaré le Portugais. C’est la compétition difficile qui existe dans le sport ».

Plus d'équipes

Pour rappel, la saison dernière, la Juve était aussi tombée lors de la reprise de la C1. Les Piémontais s’étaient inclinés 2-0 à Madrid contre l’Atlético, avant de rattraper le coup lors du rendez-vous à l’Allianz devant son public. Ils s’étaient imposés 3-0 avec trois buts de…Ronaldo.