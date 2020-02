Juventus, Sarri : "En Italie, on aurait eu deux penalties"

L'entraîneurs turinois s'en est pris à l'arbitre après la défaite de ses hommes à Lyon.

Maurizio Sarri, le coach turinois, a pointé l’arbitrage du doigt lors de la défaite de ses hommes à en 8es de finale aller de mercredi soir.

Lyon - Juventus (1-0), un OL héroïque fait tomber la Vieille Dame

"Si on bouge le ballon à cette vitesse, ça va être difficile, a confié le coach de la Juve en conférence de presse. On n'a pas laissé beaucoup d'occasions à l'adversaire, mais on a trop peu montré en attaque".

"Dans ce match, en , on aurait eu deux penalties. Mais on doit s'adapter à l'arbitrage européen. Pour le retour, il va falloir être plus agressif, et avoir un rythme plus fort. On ne doit pas être aussi lent. Respecter une consigne à 100 à l'heure c'est une chose, à 10 à l'heure, c'est autre chose. Le résultat est différent. C'est un défaut que nous avons", s'est notamment plaint Sarri.