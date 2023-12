Après son 50e but en 2023, Cristiano Ronaldo lance un défi

Ronaldo a marqué son 50e but de l'année 2023 lors de la victoire de lundi contre Al-Shabab en Coupe du Roi, et a posté un message après le match

À la 74e minute, le joueur de 38 ans a terminé un une-deux soigné avec Otavio, un autre international portugais, et a marqué d'une frappe à ras de terre des 10 mètres. Après les buts de Seko Fofana, Sadio Mane et Abdulrahman Ghareeb, le score était de 4-1 en faveur d'Al Nassr. Après avoir marqué son 50e but de la saison, Ronaldo a été remplacé à la 82e minute par une ovation debout, tandis que son équipe s'imposait 5-2.

Le message de Ronaldo est un message de défi, qui se lit comme suit : "Je suis ravi d'annoncer mon 50e but en 2023, grâce au soutien indéfectible de mes coéquipiers, des fans et de ma famille ! Il y a encore de la place pour quelques buts de plus cette année".

Cette victoire a permis à Al-Nassr de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Roi pour la deuxième année consécutive. Le club cherchera à faire mieux cette saison, après avoir été éliminé en demi-finale la saison dernière par Al-Wehda. Sur les cinquante buts qu'il a marqués cette année, Ronaldo en a inscrit 40 pour la Saudi Pro League et 10 pour le Portugal.