Ministre Italien des Sports : "Cristiano Ronaldo a peut-être violé le protocole sanitaire"

Vincenzo Spadafora, ministre italien des Sports, a affirmé ne pas être au courant du feu vert donné au retour du Portugais dans le pays.

Cristiano Ronaldo a peut-être violé le protocole du coronavirus en retournant à Turin malgré un test positif pour Covid-19, a déclaré le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a été contraint à une période d’isolement pendant qu’il était en sélection. Il avait fait deux sorties pour son pays, contre la et l' , mais a été écarté d'un troisième qui a vu le battre la 3-0 dans la défense continue de sa couronne de la Ligue des Nations.

Dispensé donc de ce match, Ronaldo était retourné en . La superstar de la est arrivée mercredi soir, ses employeurs de affirmant qu'un feu vert lui avait été donné au niveau fédéral pour qu'il rompe la quarantaine afin de voyager en jet privé.

Les Bianconeri ont déclaré dans un communiqué: "Cristiano Ronaldo est rentré en Italie avec un vol médical autorisé par les autorités sanitaires compétentes à la demande du joueur et continuera son isolement à son domicile."

Alors que la Juve pense qu'eux et leur attaquant ont agi de manière appropriée, Spadafora a suggéré le contraire. Il affirme n'avoir été au courant d'aucun accord qui aurait permis à Ronaldo de voyager alors qu'il était censé être en quarantaine. Interrogé par Rai Radio sur la question de savoir si les règles avaient été enfreintes, Spadafora a confié: «Sans l'autorisation des autorités sanitaires, je pense qu'il a violé le protocole.»

La Juventus pense avoir obtenu cette autorisation et attend maintenant que Ronaldo publie un test négatif le plus rapidement possible.

Ronaldo ne figurera pas dans les prochaines sorties nationales de ma Vieille Dame contre Crotone et Verone. Il doit également s'absenter d'un match d'ouverture de la phase de groupes de la contre le , le temps étant compté pour sa participation à la 2e rencontre dans cette compétition. Celle qui verra la Juve doit affronter Barcelone le 28 octobre. CR7 pourrait y retrouver son rival de toujours, Cristiano Ronaldo.