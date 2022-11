Cristiano Ronaldo a-t-il touché le ballon de la tête sur le but du Portugal contre l’Uruguay ?

Cristiano Ronaldo a fait un geste de la tête sur l’action qui a amené le but de la Seleçao. Mais a-t-il vraiment touché le cuir ?

Le but qui a permis à la Seleçao de prendre l’avantage contre la Celeste n’a pas été accordé à Cristiano Ronaldo, mais à son coéquipier Bruno Fernandes.

Ronaldo reste à 118 buts avec le Portugal

Cristiano Ronaldo a été privé de ce qui aurait été un but remarquable de la tête. Son deuxième dans cette Coupe du Monde. La réalisation lui a d'abord a été accordée, mais la FIFA est revenu sur sa décision et a attribué le but à son coéquipier de MU. Ce dernier s'est ensuite offert un doublé.

#PORURU



Pour vous, le but doit être accordé à Cristiano Ronaldo ? pic.twitter.com/f45LHCLpxN — TF1 (@TF1) November 28, 2022

Alors que le match était bloqué à 0-0, Fernandes a adressé un centre de la gauche pour CR7. Ronaldo a donné l’impression d’intercepter le cuir pour tromper Sergio Rochet dans le but uruguayen. Mais il n'a fait que l'effleurer. Après vérification et plusieurs ralentis, la décision a donc été prise de changer de buteur sur la feuille du match.

Le but étant attribué à Fernandes, cela signifie que Ronaldo est toujours à deux buts des 120 réalisations avec le Portugal. Il aurait bien aimé lancer les siens sur la voie du succès, comme il l'avait fait contre le Ghana. Dommage, mais il n’en fera pas ombrage certainement.