Cristiano Ronaldo à Manchester City, la vérité éclate

Une icône de Manchester United estime que Cristiano Ronaldo a commis une erreur en renouant avec le club et affirme qu'il aurait dû rejoindre Manchester City.

Après être devenu l'un des meilleurs joueurs du monde à Manchester United entre 2003 et 2009, Ronaldo, à 36 ans, est retourné à Old Trafford pour un second mandat qui s'est avéré bien moins fructueux. Le Portugais était fortement pressenti pour Manchester City en août 2021, mais a finalement renoué avec les Red Devils – une erreur que l'ancien joueur Gary Pallister considère comme une erreur.

L'ancien défenseur légendaire de United a déclaré à Betvictor : « Cristiano Ronaldo ne sera jamais oublié pour ce qu'il a fait lors de son premier passage. Mais bon, il est parti. Lors de son deuxième passage, je n'ai jamais pensé que ce serait une bonne idée de le voir revenir à ce moment-là. De loin, il aurait été bien plus judicieux de signer à City, si Manchester City était intéressé. Je pense qu'il aurait marqué beaucoup de buts pour Manchester City s'il était allé là-bas. Je pense qu'il a mal choisi le moment pour revenir à Manchester United. Cela aurait été très touchant, sans aucun doute, de revenir dans un club où il aimait jouer. Mais nous n'étions pas l'équipe idéale pour Cristiano. Nous n'étions pas assez bons, nous n'allions pas lui créer d'occasions, car c'est un joueur qui joue dans la surface et qui s'y révèle. Manchester City l'aurait placé dans ces zones et il aurait marqué. Nous avions besoin de plus de Cristiano à Manchester United et je ne pense pas qu'il était capable de courir comme il l'a fait. » Je pense simplement que le retour de Cristiano à Manchester United n'était pas le bon moment, et cela a probablement terni la réputation qu'il s'était bâtie. Mais en regardant le club aujourd'hui, on comprend ses frustrations à l'époque.

Le Manchester United que Ronaldo a quitté en 2009 pour le Real Madrid était très différent de celui qu'il a retrouvé 12 ans plus tard. La domination de Manchester United en Premier League avait disparu, et son influence était certainement en déclin lors du deuxième passage de l'ancien joueur de la Juventus. S'il a tout de même inscrit 27 buts en 54 matchs pour les Red Devils, on pourrait dire que le vétéran n'était pas le meilleur choix pour l'équipe, et son contrat a été résilié en novembre 2022 après une dispute explosive avec l'entraîneur de l'époque, Erik ten Hag.

L'ancien joueur du Sporting CP, Ronaldo, aujourd'hui âgé de 40 ans, a mis fin aux spéculations sur son avenir à Al-Nassr en signant un contrat lucratif de deux ans avec l'équipe de Pro League saoudienne plus tôt cet été. Désormais, l'international portugais intensifie ses préparatifs pour la nouvelle saison.