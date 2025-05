Cristiano Ronaldo à Chelsea, le transfert que personne n'attendait

Chelsea a été vivement encouragé à ne pas recruter Cristiano Ronaldo pour la Coupe du Monde des Clubsr.

Chelsea est fin prêt à participer à la version élargie de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA aux États-Unis le mois prochain. Tiré au sort dans le groupe D aux côtés de Flamengo et de l'ES Tunis, l'équipe disputera son premier match du tournoi le 16 juin contre le vainqueur des barrages entre le Club América et le LAFC.

Des rumeurs ont circulé sur un retour de Ronaldo en Angleterre cet été pour rejoindre un club participant à la Coupe du Monde des Clubs. Manchester City et Chelsea représentant la Premier League, des rumeurs circulent concernant un éventuel transfert de la star d'Al-Nassr dans l'un des deux clubs. L'ancienne star de la Premier League, Chris Waddle, estime cependant que le retour du joueur de 40 ans en Europe ne serait qu'un « gadget » et a découragé les Blues d'entreprendre une telle démarche.

S'adressant à yaysweepstakes.com, l'ancienne star de Tottenham et de l'équipe d'Angleterre a déclaré : « Si Cristiano Ronaldo jouait pour Chelsea, ce serait une excellente publicité pour le club, mais non. Je l'ai vu jouer pour Al-Nassr, je l'ai vu jouer avec Jhon Duran en attaque. Il ne court pas beaucoup. On sait qu'il a du talent quand il met le ballon dans ses pieds, mais ce tournoi serait bien plus difficile que celui qu'il dispute semaine après semaine en Arabie saoudite.

L'article continue ci-dessous

« Qu'il se repose là-bas et qu'il prenne ses vacances. Il repartira la saison prochaine. Mais je pense que ce serait une sorte de coup de pub. Bien sûr, il veut participer à un tournoi où ce sera un autre objectif, un autre coup de pouce. » Mais écoutez, si cela implique de laisser les joueurs au repos pour la Premier League, alors je suis tout à fait pour, mais cela me semblerait être un gadget.

L'équipe de Chelsea d'Enzo Maresca sera de retour en action jeudi, face à Djurgarden à Stamford Bridge, en demi-finale retour de l'Europa Conference League, après avoir remporté le match aller 4-1 à l'extérieur.