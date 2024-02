Crisitano Ronaldo très généreux avec sa femme

Cristiano Ronaldo n'a pas lésiné sur les moyens pour la Saint-Valentin, en offrant à sa compagne Georgina Rodriguez des cadeaux de luxe

Le quintuple Ballon d'Or peut se permettre de couvrir sa compagne de cadeaux alors qu'il continue à travailler avec le contrat le plus lucratif du football mondial avec le club saoudien de Pro League Al-Nassr. Il a fait en sorte que Georgina se sente spéciale le 14 février.

Le couple a eu de nombreuses raisons de se réjouir ces dernières semaines, Georgina ayant fêté ses 30 ans le 27 janvier. Ronaldo a lui aussi fêté son anniversaire le 5 février, l'éternel attaquant étant toujours en pleine forme à 39 ans.

Cr7 toujours en forme

Ronaldo et Georgina aiment se faire plaisir dès que l'occasion se présente, et CR7 a été heureux d'offrir un impressionnant bouquet de fleurs et des cadeaux spéciaux du joaillier de luxe Van Cleef & Arpels, alors que les amoureux du monde entier exprimaient clairement leurs sentiments à l'occasion de la Saint-Valentin.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo a connu une période frustrante dans sa vie professionnelle ces derniers temps, manquant une rencontre avec Lionel Messi et l'Inter Miami pour cause de blessure, avant de subir une défaite en Coupe de Riyad face à Al-Hilal. En revanche, il a retrouvé sa capacité à gagner des matches pour Al-Nassr lors de sa dernière sortie. En effet, il a permis à sa formation de prendre l'avantage au match aller de la Ligue des champions de l'AFC contre Al Feiha.