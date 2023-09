Crise à l’OM, Riolo envoie un message fort à Longoria

Alors que le torchon brûle entre Pablo Longoria et les supporters, Daniel Riolo a envoyé un message fort au président Phocéen.

Sur le Vieux Port, le calme n’est toujours pas revenu. La tension est toujours palpable entre le président Longoria et les groupes de supporters après les récents événements. Pour Daniel Riolo, la tension qui existe entre le dirigeant espagnol et les représentants des supporters doit impérativement s’estomper au risque de voir le club dégringoler au classement.

Riolo appelle à la paix des braves

Secoués vivement par les supporters, Pablo Longoria a pu résister. Le jeune président de 37 ans a annoncé avec grande émotion vendredi dernier au cours d’une conférence de presse qu’il restait à la tête de l’OM au grand désarroi d’une frange supporters du club marseillais.

Si l’urgence du dirigeant marseillais désormais est de trouver un nouveau coach à son club, la question des supporters ne doit pas être négligée. C’est ce que Daniel Riolo tente de claironner. Le journaliste de RMC Sport estime que la passe d’armes entre Longoria et les supporters doit désormais être qu’un mauvais souvenir. Le journaliste exhorte Longoria a renoué le fil du dialogue avec les supporters dans l’intérêt supérieur du club.

C’est une crise monumentale

« Est-ce qu’on se rend compte de la période qu’est en train de traverser l’OM ? C’est une crise monumentale qui a explosé d’un seul coup avec un entraîneur qui est parti du jour au lendemain. La saison de l’OM prend un très mauvais pli. Longoria se fait taper dessus par beaucoup de monde, et notamment des personnes qui doivent assumer et sortir des éléments si elles en ont contre lui. Je lis L’Equipe qui a pris le parti d’être anti-Longoria, qu’ils aillent au bout du truc et disent pourquoi c’est un mauvais président. Il n’en demeure pas moins que depuis qu’il est là, l’OM a fait des choses qu’il n’avait pas faites sur les choses précédentes. Si McCourt a quelqu’un d’autre sur la main avec un projet pour construire et faire évoluer ce club, qu’il le nomme, mais je n’y crois pas. Je pense qu’il devrait faire contre mauvaise fortune bon coeur, afin de resserrer les boulons et discuter avec les supporters pour sauver cette saison. C’est la culture locale, il doit l’admettre. Si l’opposition perdure, le club va couler. Même s’ils n’ont pas envie, le dialogue doit se renouer, car sinon le vieux serpent de mer de la vente en 2024 avec la nouvelle formule de la Ligue des champions doit être oubliée », a confié le journaliste .